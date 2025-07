Alzira presenta el cartell per a les Festes de Sant Bernat 2025

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Alzira ha presentat el cartell oficial de les Festes de Sant Bernat 2025, una composició visual que combina una fotografia antiga procedent de l’Arxiu Municipal del pont de Sant Bernat amb els casalicis, i una imatge actual del mateix emplaçament, integrat en l’avinguda principal de la ciutat. Esta creació és fruit d’una col·laboració entre l’Ajuntament i el fotògraf Niclas, qui ha sabut captar l’essència urbana i emocional i ha mostrat com este espai emblemàtic ha evolucionat, però conserva la seua importància simbòlica dins del paisatge alzireny.

A més, la imatge històrica també s’ha fet servir com a portada del programa de mà de les festes, imprés en format foli amb aspecte postal, i que ja s’està repartint gratuïtament en diversos punts de la ciutat com ara el mercat ambulant, places, parcs i espais municipals amb l’objectiu de fomentar la participació i la connexió emocional amb la festa i amb el llegat històric del municipi.

La regidora de Festes, Gemma Alós, ha destacat que «les Festes de Sant Bernat a Alzira són un esdeveniment per a totes i tots, amb identitat pròpia. El cartell reflectix amb originalitat les nostres arrels i el present. Una imatge carregada de valor emocional per a moltes generacions d’alzirenys i alzirenyes. Amb esta proposta, no només anunciem les festes, sinó que també construïm ponts entre generacions». D’altra banda, Alós ha recordat que «enguany oferim una programació completa, gratuïta i descentralitzada, amb activitats en diferents barris perquè tots els veïns puguen gaudir-les».

PROGRAMACIÓ

Dilluns 21 de juliol

19:30 h – Gisela , “La veu de Disney” (Pl. Cartonatges)

, “La veu de Disney” (Pl. Cartonatges) 22:30 h – Toni Pons (Pl. Cartonatges)

Dimarts 22 de juliol

20:00 h – Jocs infantils i d’aigua (Pl. Cartonatges)

22:00 h – Lia-te Festival Remember (R. Firal)

(R. Firal) 22:30 h – Tribut a Raphael i Rocío Jurado (Pl. Major)

Dimecres 23 de juliol

19:30 h Missa i processó de Sant Bernat (Santa Caterina)

22:30 h – Tribut Queen Forever (Plaça Major)

(Plaça Major) 23:00 h – Batalla de Galls amb Blon, Navas, Alek i Hander (R. Firal)

00:00 h – Castell de focs (Pl. Regne de València)

00:30 h – Wild Party (R. Firal)

Dijous 24 de juliol

22:30 h – Shaila Dúrcal (Pl . Major)

(Pl . Major) 23:00 h –Orquestra Invictus, (R. Firal)

Divendres 25 de juliol

19:30 h – Dani Miquel (Parc Pere Crespí)

(Parc Pere Crespí) 22:30 h – Joan Amèric (Plaça de les Muralles)

(Plaça de les Muralles) 23:00 h – Amistades Peligrosas, Alejo Stivel i Seguridad Social (R. Firal)

Dissabte 26 de juliol