Un patrimoni perdut a Cullera

El patrimoni arquitectònic cullerenc és ric per la seua varietat i interés, malgrat això, han sigut moltes les construccions, amb vàlua arquitectònica, perdudes en les darreres dècades a aquest municipi. Una d’aquestes, pràcticament desapareguda, és la finca que es coneixia com «La fàbrica» i que s’ubicava a l’actual carrer Ruzafa 58-64, a prop del cementeri.

Com consta a l’Arxiu Històric Municipal de Cullera, aquesta antiga heretat, d’una hectàrea, té el seu origen en la rellevant factoria de paper continu per a embalatges, elaborada amb palla d’arròs, que va ser establida a aquest punt, el 1879, per la societat «Hijos de S. González» de València i que va comptar amb més de seixanta operaris. Aquesta indústria, que va ser projectada en estil eclecticista classicista pel mestre d’obres José Martínez, estava tancada per un mur perimetral de maçoneria i conformada per diverses edificacions, una d’elles amb una màquina de vapor.

També disposava de subministrament d’aigua, fonamental per a la fabricació de paper, procedent d’una conducció executada a l’efecte que la prenia d’una séquia de reg pròxima.

«Palacete de la Fábrica»

A més a més, aquest brillant conjunt comptava, dins del seu recinte, amb un xalet amb jardí, que era conegut com el «Palacete de la Fábrica», de planta quadrada exempta i portes i finestres d’arc de mig punt, l’estil del qual anava en consonància amb la resta de les seues construccions. Aquest edifici estava rematat, superiorment, per una coberta de teula corba a quatre vessants, amb ampit i una torreta «miramar» i, interiorment, estava decorat de talla i fusta.

Finca «La Fábrica» vista des de la muntanya. Imatge del 1924. / Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Fons Família Roglá

Temps més tard, al voltant de l’última dècada del segle XIX, la finca va passar a mans de María Cruz Bernia Camps i del seu marit, l’industrial Manuel Descalzo Almiñana que la van dedicar a serradora de fusta. A aquesta darrera família és a qui la van comprar, el 1910, el matrimoni format pel comerciant José Roglá Alarte (1850-1935) i Rosalía López Blat (ca.1859 - 01/01/1915), que van rebatejar la seua edificació principal com «Villa Rosalía» i la van destinar a residència d’estiueig.

Heretat d’ús agropecuari

Finalment, un dels seus fills, Francisco Roglá López (1894-1936) i la seua esposa, Isabel Orrico Vidal (ca. 1896-1962), en adquirir la finca el 1920, van ser els que la van transformar en una heretat d’ús agropecuari, a mitjans d’eixa dècada, de manera que la van plantar de tarongers i van dotar de nous usos i reformar algunes de les seues edificacions. Cal recordar que ella era filla de l’orfebre Manuel Orrico Guzmán (ca. 1866-1924), autor de la corona de la Mare de Déu del Castell de Cullera i de l’aurèola de la Mare de Déu dels Desemparats, les quals es van realitzar amb motiu de les seues respectives coronacions canòniques el 1919 i el 1923.

Malauradament, a partir del 1926, moment en què va deixar de ser propietat d’aquesta benestant família, les diverses dependències de la finca «La fàbrica» varen ser progressivament enderrocades, per part dels seus nous titulars, incloent-hi el seu xalet, que va resistir en peu fins als anys noranta. De manera que d’aquest antic conjunt, de gran rellevància, solament es conserven algunes restes. Un patrimoni que no s’hauria d’haver perdut, sinó protegit, restaurat i difós.