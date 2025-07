El pleno de Alzira acaba con bronca

El pleno celebrado este miércoles por el Ayuntamiento de Alzira para dar cuenta de la expulsión de la concejal Mar Chordá del grupo municipal de UCIN y su paso al grupo de no adscritos ha acabado con bronca. El portavoz de Vox, Ricardo Belda, en una estrategia que no es nueva, ha intentado intervenir cuando el alcalde, Alfons Domínguez, ya había cerrado el debate e incluso levantado la sesión. Domínguez le ha negado la palabra por no haberla solicitado con anterioridad y cuando los miembros de la corporación ya se disponían a abandonar el salón de sesiones, Belda ha recriminado a Domínguez lo que considera un comportamiento antidemocrático, a lo que éste ha replicado que es el edil de Vox y su partido los que son antidemocráticos, mientras aludía a los incidentes de esta semana en Torre-Pacheco, protagonizados por la extrema derecha contra la población inmigrante.

Ha habido una primera reacción airada de Belda inquiriendo si se le había calificado de racista. El paso por la zona caliente de Enrique Montalvá (UCIN) y, al parecer, algún comentario que ha cruzado con los representantes de Vox, ha aumentado la tensión en un momento en que, por otra parte, afiliados o simpatizantes de UCIN alineados con Mar Chordá, que habían acudido al pleno par arroparla, increpaban a Montalvá.

Miembros del equipo de gobierno han dado indicaciones para que se avisara a la Policía Local en vista del cariz de los acontecimientos, pero cuando ha subido el agente que suele custodiar la puerta del ayuntamiento ya se habían templado los ánimos e incluso, alguno de los implicados ya se había marchado.