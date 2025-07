El PSPV de Sueca denuncia la retirada de las barreras flotantes contra la contaminación marina

El grupo municipal del PSPV-PSOE en Sueca ha denunciado públicamente la decisión del gobierno local de retirar las barreras flotantes que estaban instaladas en tres de las principales acequias del municipio. Esta medida, implantada en 2022 y considerada pionera a nivel autonómico, había demostrado ser eficaz en la lucha contra la contaminación marina, pues protegía de 500 kilos de residuos semanales el entorno del Parc Natural de l’Albufera y las playas del municipio.

Según los socialistas, las barreras recogían principalmente plásticos, envases, botellas, bolsas y restos agrícolas. En algunos casos, incluso se habían retirado electrodomésticos y otros objetos de gran tamaño. Las barreras, explican, suponían un sistema «eficaz, económico y fácilmente gestionable» que había sido valorado positivamente por expertos en sostenibilidad.

Desde el PSPV-PSOE lamentan que el actual equipo de gobierno haya eliminado este sistema de forma «unilateral, sin ofrecer ninguna alternativa y sin dar explicaciones públicas», en lo que consideran «un ejercicio de opacidad e irresponsabilidad».

«Vertederos a cielo abierto»

La formación denuncia que, desde la retirada de las barreras, «las acequias han vuelto a convertirse en vertederos a cielo abierto». Esta situación, alertan, ha tenido ya consecuencias: «Por primera vez en años, este verano se han cerrado las playas en varias ocasiones por la mala calidad del agua. Esto no ocurrió en ningún momento durante la legislatura anterior».

El PSPV-PSOE asegura que la medida no responde a una cuestión presupuestaria, sino a una «decisión política basada en el resentimiento y en el desmantelamiento sistemático de todas las iniciativas puestas en marcha antes de la moción de censura del 14 de agosto de 2024». En este sentido, comparan el coste anual de mantenimiento de las barreras flotantes —que consideran «muy reducido»— con el gasto destinado este año a campañas promocionales como el cartel del festival Espiga Rock. «No hablamos de falta de recursos, sino de prioridades. Se ha elegido el espectáculo frente al bienestar común y al respeto al medio ambiente», señalan.

Los socialistas critican lo que consideran una incoherencia del equipo de gobierno, que «se declara ecologista para paralizar proyectos como la ampliación de la N-332 con el argumento de proteger árboles, pero no ha dudado en desmantelar una herramienta reconocida de protección ambiental».

En su comunicado, el PSPV-PSOE advierte del daño que esta decisión está provocando en el patrimonio natural de Sueca, así como en su imagen turística. «Cada vez son más las quejas vecinales por el estado del litoral, lo que repercute en el turismo y la economía local», aseveran.

«No es ideología, es una estrategia calculada para hacer desaparecer todo lo bueno que se hizo antes de la moción de censura», afirman los socialistas. «Gobernar desde el resentimiento y no desde el interés general es una actitud destructiva que pone en riesgo el futuro del municipio y su entorno natural», añaden.

Reclamaciones

Por todo ello, los socialistas exigen al gobierno local que dé explicaciones públicas y que reponga de inmediato las barreras flotantes en las acequias. Consideran que esta decisión es «inadmisible», «una falta de respeto a la ciudadanía» y «una irresponsabilidad ambiental de gran calado».

«El futuro de Sueca pasa por la sostenibilidad. No podemos permitir que la inacción y la revancha política deterioren nuestro entorno. Los canales no pueden ser vertederos. Las playas no pueden ser víctimas de una mala gestión. Sueca no merece este retroceso», concluyen desde el grupo municipal socialista.