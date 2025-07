Carcaixent da seis meses a los propietarios de viviendas vacías para blindarlas contra okupas

El Ayuntamiento de Carcaixent sigue luchando contra la ocupación ilegal de viviendas, un problema que se ha hecho visible en este municipio a lo largo de los últimos meses. Tras una serie de episodios violentos —una agresión de un okupa a un inquilino al que provocó lesiones graves y el reciente ataque a un concejal que acudía al tapiado de un piso, ambos sucesos en la misma finca de la avenida Germanías—, el consistorio aprobará en el pleno de este mes de julio una nueva ordenanza municipal sin precedentes para frenar la okupación de inmuebles.

La ordenanza plantea a los propietarios cuya residencia esté o vaya a estar vacía durante más de seis meses la obligación de aumentar las medidas de seguridad para prevenir la okupación. Como ya informó este diario, las medidas incluyen la colocación de barreras físicas (como tapias o barras metálicas en puertas y ventanas) que impidan el acceso al inmueble.

En el caso de grandes tenedores (como bancos o fondos de inversión), el ayuntamiento podrá exigir medidas adicionales, tales como la contratación de alarmas o servicios de seguridad privada. Entre estos propietarios estaría incluída la Sareb, entidad propietaria de las fincas de la avenida Germanías donde se concentra la problemática, aunque esta lleva meses de pleito judicial a la espera de obtener la explotación de los inmuebles, por lo que todavía no goza de pleno derecho sobre estos.

Sanciones a propietarios

El borrador de la ordenanza contempla un régimen sancionador: aquellos propietarios que no adopten las medidas preventivas exigidas se exponen a multas de entre 750 y 3.000 euros, en base a si han sido o no previamente requeridos por el ayuntamiento. Además, en caso de que no se asegure el acceso a la vivienda ni se adopten nuevas medidas de seguridad tras un desalojo, las sanciones pueden alcanzar los 3.000 euros.

La ordenanza también establece un protocolo de actuación en caso de okupación. En primer lugar, obliga a cualquier propietario o vecino que detecte una ocupación ilegal a notificarlo «a la mayor brevedad» tanto al propietario como a la Policía Local. Las fuerzas de seguridad deberán recabar toda la información posible para determinar si el inmueble ocupado se ha convertido en el «domicilio» de los okupas, lo que podría cambiar el marco legal de actuación y alargar o acortar los tiempos de desalojo.

Si la Policía Local concluye que el inmueble no es el domicilio habitual de los okupantes, podrá proceder al desalojo inmediato sin necesidad de orden judicial, por considerarse allanamiento de morada o usurpación del uso. Además, el propietario podrá cortar los suministros (agua, luz, etc.), aunque deberá asumir cualquier coste que esto pueda generar y abonarlo a la suministradora.

Agilización de procesos

En los casos en los que los okupas ya hayan establecido su domicilio allí —ya sea por el tiempo transcurrido o por empadronamiento, aunque esto último es menos probable debido al endurecimiento de las políticas que desde 2023 aplica el consistorio para empadronarse—, la norma establece que el propietario tendrá un plazo máximo de dos meses para iniciar el procedimiento judicial de desalojo. Una vez recuperado el inmueble, deberá blindarlo de inmediato.

La ordenanza también incorpora mecanismos para acelerar los procedimientos administrativos. En situaciones declaradas de urgencia, los plazos podrán reducirse a la mitad y, si se estima una «urgencia extrema», las actuaciones y notificaciones podrán realizarse de manera simultánea.