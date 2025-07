Igualtat instal·larà Punts Violeta al recinte firal per a propiciar unes festes de Sant Bernat sense agressions sexistes

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira torna a instal·lar el seu punt violeta amb ocasió dels concerts que tindran lloc al recinte firal del 22 al 26 de juliol.

Els Punts Violeta contra les agressions sexistes són punts de referència preventius i informatius, on, en cas de necessitat, es poden facilitar telèfons de contacte, ajuda i/o material reivindicatiu, de manera totalment gratuïta.

Segons explica la regidora d’Igualtat, Amèlia Blanquer: «Alzira té un compromís amb la no-violència i el respecte entre homes i dones. Cal que continuem sensibilitzant sobre l’assetjament a dones i xiques durant les festes populars. Hem d’acabar amb estes actituds que es continuen veient en l’àmbit festiu, i els Punts Violeta són una eina per a poder estar al costat de les persones i ajudar-les, per a intensificar les accions per a previndre estes situacions i fomentar les festes sense agressions sexistes».

Durant els concerts i discomòbils que tenen lloc al recinte firal, s’oferirà el servei amb una durada de tres hores, que no tenen per què coincidir en el total de les hores d’actuacions. Els dies de discomòbil començaran i acabaran una hora més tard.

Per a la posada en funcionament del punt violeta s’ha comptat amb la cooperació de dos persones formades en promoció de la igualtat, que seran qui s’encarreguen de repartir el material promocional de la campanya: fullets amb informació que ajude a identificar les conductes masclistes i abusives, així com informació sobre quan s’està sofrint una agressió o quan es té un comportament sexista. S’hi inclouen també orientacions sobre com actuar en cas d’haver sigut agredida, i es deixa ben clar que sols qui agredix és responsable de l’agressió. Enguany s’han fet també 10.000 ventalls de cartó que mostren informació essencial per a contactar amb la policia en cas d’agressió així com el codi QR per a descarregar l’aplicació ALERTCOPS.

S’exhibiran també, al voltant del recinte firal, les lones amb el missatge #TinguemLaFestaEnPau, i es repartiran fullets.

LLISTAT D’ACTES PUNTS VIOLETA FESTES SANT BERNAT JULIOL

FESTIVAL REMEMBER LIA-TE

Dimarts 22 de juliol. De 22 a 1 h.

BATALLA DE GALLOS//DISCOMÒBIL “WILD PARTY”

Dimecres 23 de juliol. De 23 a 2 h.

ORQUESTRA INVICTUS

Dijous 24 de juliol. De 22 a 1 h.

FESTIVAL ARENA AUDITORIUM (ALEJO STIVEL/SEGURIDAD SOCIAL/AMISTADES PELIGROSAS)

Divendres 25 de juliol. De 22 a 1 h.

ACTUACIÓ DAVID BUSTAMANTE // MACRODISCO DESTROYER FEST

Dissabte 26 de juliol. De 23 a 2 h.