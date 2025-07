Alzira intensifica la vigilància d’incendis forestals i prega mesures de prevenció a la ciutadania

L’Ajuntament d’Alzira informa que la Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana (CCE), ha emés un avís especial de risc extrem d’incendis forestals a tots els municipis que començarà este divendres, 18 de juliol, i que es preveu que es prolongue fins diumenge que ve, 20 de juliol.

D’acord amb la previsió meteorològica, s’espera per este cap de setmana un empitjorament del risc d’incendis forestals, especialment a les províncies de València i Alacant. Es preveu que arribe un episodi de vents de ponent que s’iniciarà este divendres i que serà especialment intens el dissabte i el diumenge, amb ratxes que podran superar els 45 quilòmetres/hora en les zones de l’interior de València i Alacant. El pitjor s’espera, al llarg de la vesprada del dissabte, moment en el qual es podrien registrar ratxes de fins a 50 quilòmetres/hora en el litoral de València, amb vents de llevant.

Es prega a tota la ciutadania que s’extremen les precaucions en l’ús del foc tant en l’entorn forestal com en la seua àrea d’influència, en especial atenció als entorns agrícoles i les urbanitzacions enclavades en l’entorn forestal, per tal de reduir la possibilitat d’aparició incendis forestals.

Es recorda que seguint les indicacions de la normativa autonòmica vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, les cremes agrícoles estan completament prohibides en les explotacions agrícoles que es troben a menys de 500 metres de sòl forestal fins al 15 d’octubre.

Mentre dure l’onada de calor, tots els dispositius de seguretat de l’Ajuntament d’Alzira i els grups de voluntariat locals, així com els agents ambientals de la Generalitat Valenciana i els Bombers forestals de la diputació de València, intensificaran la vigilància al nostre terme per a possibilitar la detecció immediata de conats d’incendis.

A causa d’esta situació de risc extrem per incendis forestals, des de hui 18 de juliol fins al 20 de juliol inclòs, es restringirà el pas als visitants al paratge natural municipal Murta i Casella (este últim sòl tindrà accés al bar). Amb caràcter general, es recomana que durant este episodi no es visiten ni es duga a terme cap activitat a les zones forestals del terme municipal.

Es recorda que en Alerta 3 per risc d’incendi forestal, està prohibit fer foc en tot l’entorn forestal i agrícola del terme municipal, incloses les barbacoes a l’aire lliure. Es recomana a la ciutadania una sèrie de consells per tal de minimitzar el risc d’incendi forestal durant estos dies:

Si vius a la muntanya: Evita utilitzar qualsevol maquinària a l’aire lliure susceptible de generar espurnes, com puguen ser radials, motoserres, desbrossadores... Manté el teu jardí ben regat i hidratat Vigila que la coberta i els canalons de la teua vivenda estiga neta de pinassa i fulles seques No aparques el teu vehicle en llocs on pots impedir el pas fluid i segur d’altres vehicles, amb especial atenció a camions de bombers. Intenta no deixar el vehicle estacionat sobre una superfície amb herba o matorral sec, la calor del teu radiador podria originar un incendi Evita cuinar barbacoes o paelles a l’aire lliure Manteniu les piscines plenes perquè podrien ser fonamentals per als cossos d’extinció en cas que es produirà un incendi forestal pròxim. No llances ni encengues material pirotècnic Si estàs al camp: No realitzes cap crema agrícola Intenta evitar l’ús de maquinària agrícola que puga generar espurnes, desbrossadores, motosseres... sobretot si tens a prop camps abandonats o superfície forestal. Si visites o transites l’entorn rural del terme: Evita visitar o fer activitats en el sòl forestal No llances cap classe de pirotècnia a menys de 500 metres de sòl forestal. No fumes, ni tires burilles enceses en marges de camins rurals o en zones amb herba seca.

L’Alcalde d’Alzira Alfons Domínguez, declara que “Els incendis forestals poden tindre conseqüències greus per a les persones i per al nostre patrimoni natural. Amb molta precaució i responsabilitat, podem evitar-los en gran manera. El cas nostre particularitzat per tindre moltes urbanitzacions i disseminats dins o molt pròximes a muntanya, agreuja la situació, donat que aquesta realitat comporta una elevada perillositat per possible afecció d’un incendi forestal a la població i als seus béns. Des de l’Ajuntament d’Alzira, tot i que s’intensifique la vigilància des de les administracions públiques, es prega la col·laboració ciutadana per a la detecció de fums sospitosos. En cas de detectar-los s’ha d’avisar immediatament al 112, esta ajuda pot jugar un paper molt important, ja que la detecció primerenca d’incendis forestals és fonamental per l’extinció ràpida d’un conat d’incendi forestal abans que es forma un incendi de magnituds difícils de controlar”.