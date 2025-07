El alzireño Hugo Grande cambia el taekwondo por el karate kyokushin sin bajar del podio

Se dice que un gran deportista lo puede ser en más de una disciplina. Este es el caso del alzireño Hugo Grande Oliver, que ha decidido dejar la práctica del taekwondo en el que acababa de ser campeón de España absoluto -con 17 años-, subcampeón sub-21 y tercero de Europa por clubes para pasarse al karate kyokushinkai. En la primera competición que ha participado, el campeonato de España de la KWF, también ha logrado el título. Incluso en la siguiente competencia disputada, el Open Valencia en el que se enfrentaba a karatekas de cualquier peso y edad, igualmente se ha proclamado campeón. En la final ganó a un contrincante que pesaba 37 kilos más que él, 97 por 60 del ribereño y al que batió en un asalto de dos minutos.

Hugo Grande, cuarto por la izquierda, tras ganar el Valencia Open. / Levante-EMV

Sin aún ser mayor de edad, Grande ha mostrado una gran madurez cuando hace unos meses decidió dejar la disciplina del taekwondo “donde desgraciadamente no se puede progresar económicamente”, explicó al ahora karateka. Sin embargo, la principal razón no era la económica, sino su futuro vital. Hugo se formaba en el CAR de Murcia y tenía aprobada la beca para el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). “Para trasladarme debía abandonar los estudios estando en la recta final de segundo de Bachillerato y a meses de la PAU, para la que me estaba preparando todo el año”. Además, en Barcelona “solo podía cursar dos asignaturas por año y en carreras que no son lo que quiero hacer -ingeniería electromecánica industrial”. Esta situación no se da en Estados Unidos donde los deportistas becados refuerzan sus equipos pero realizan cursos enteros. “Desgraciadamente, en los Estados Unidos, el taekwondo no tiene repercusión”.

El alzireño decidió volver a su ciudad y enrolarse en el Fighters Leo, “donde había entrenado en las pretemporadas con Leo Adrià, al que le estoy muy agradecido”. El Sihan (Maestro) alzireño “me animó a participar en el campeonato de España donde pensaba que lo haría bien”. En realidad, Adrià estaba convencido “de que podría ganarlo como así fue”. Sobre el cambio de arte marcial, “en el taekwondo utilizamos mucho las piernas y en el kyokushin más los puñosm aunque también bastante las piernas”, explicó Hugo Grande.

Al ganar el campeonato de España, Hugo participará el próximo mes de septiembre en el campeonato de Europa en Hungría.

Otros medallistas

Por su parte, la Senpai Marta Adrià se proclamó subcampeona de España senior y Aarón Cárcel, sub 21. El Senpai Carlos Navarro logró el tercer puesto senior. En el Open Valencia Álex Oviedo logró el segundo puesto infantil, Martina Sanchis también fue subcampeona en la edad de 8-9 años y Layre Sáez tercera en esta misma categoría. Jose Fernández fue el tercer mejor cadete.