L’Ajuntament informa sobre el procediment de minimització d’impacte dels habitatges construïts en sòl no urbanitzable

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Urbanisme, en col·laboració amb l’Ajuntament de l’ELM de la Barraca d’Aigües Vives, han celebrat una reunió informativa sobre el procediment de minimització de l’impacte territorial de les vivendes construïdes en sòl no urbanitzable. Participaren el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, l'alcalde de La Barraca d’Aigües Vives, Gilles Denans, així com tècniques municipals del departament de Gestió del Territori, que explicaren detalladament els tràmits a seguir, els requisits, criteris a complir i les possibles vies d’actuació, tant per a vivendes aïllades com per a agrupacions de vivendes.

A Alzira, igual que en molts altres municipis, s’han anat construint durant anys vivendes fora del planejament urbanístic, sovint sense els serveis bàsics necessaris o en zones amb riscos ambientals o de seguretat.

Per a abordar aquestes situacions, la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP) preveu el procediment per a la minimització de l’impacte territorial. Aquest instrument busca, a canvi de la regularització d’aquestes vivendes, reduir el seu impacte en el territori, dotar-les d’uns serveis mínims, garantir la seua integració amb el paisatge i mitigar els riscos climàtics tals com incendis o inundacions. En definitiva, reduir els efectes negatius que aquestes construccions tenen sobre el territori.

En la reunió s’ha informat sobre els requisits, tramitació i efectes de la minimització, diferenciant el procediment individualitzat de minimització i el procediment col·lectiu, en funció de la densitat de vivendes per parcel·la. També s’ha informat sobre la Guia Orientativa per a la Minimització de l’Impacte Territorial aprovada per la Generalitat. S’ha anunciat la voluntat de l’Ajuntament d’Alzira d’aprovar una delimitació dels àmbits de minimització i criteris propis que concreten el que preveu la normativa aplicada al terme municipal d’Alzira, amb l’objectiu de facilitar la interpretació i aplicació de la normativa.

El regidor d’Hisenda, Urbanisme i Contractació, Andrés Gomis manifesta que: “Des de l’Ajuntament d’Alzira no podem ignorar els problemes que generen les construccions en el sòl no urbanitzable, i els mateixos propietaris també han de ser conscients d’ells. Per això volem informar, facilitar i promoure que totes les vivendes que puguen s’acollisquen a este instrument, per donar una solució ordenada, legal i sostenible que permeta reduir l’impacte negatiu en el territori i regularitzar la situació de les vivendes”. També ha informat que, davant l’alta assistència i l’interès que ha despertat esta primera sessió, s’organitzarà una altra més avant perquè la informació arribe al major nombre de veïns interessats possible.

Dades i procediment

El terme municipal d’Alzira té 11.145 ha, de les quals, 10.679 ha són superfície de Sol No Urbanitzable. La superfície de les parcel·les susceptibles de Minimització d’Impacte Territorial (MIT) són 960 ha i la Superfície d’habitatges susceptibles de MIT, 33 ha, amb més de 1.700 vivendes. Amb estes xifres, Alzira està entre els municipis de la Comunitat Valenciana amb més problemes d’edificacions residencials en sòl no urbanitzable.

Els criteris previs per a l’inici del procediment són:

Que les edificacions es troben en Sol No Urbanitzable.

Que les finques conserven una parcel·lació de característiques rurals.

Que les edificacions es troben completament acabades abans del 20 d’agost de 2014.

