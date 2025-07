Roban en minuto y medio once bicis valoradas en 72.000 € tras romper un escaparate

Sabían lo que buscaban. Unos delincuentes asaltaron en la madrugada del sábado la tienda de bicicletas SoulBikes de Alzira y, en apenas minuto y medio, sustrajeron once unidades valoradas en 72.000 euros. El robo se produjo a las 2,40 de la madrugada cuando, como se puede observar en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, los autores del robo rompieron el cristal del escaparate ubicado junto a la puerta y accedieron al interior.

El vídeo muestra a dos personas vestidas de negro y encapuchadas que, al parecer, también llevaban guantes para no dejar huellas. Mientras uno seleccionaba las bicicletas que se llevaban, todas de alto valor, el otro las sacaba con gran rapidez por el boquete abierto en el escaparate, por lo que no se descarta la participación de como mínimo una persona más esperaba en el exterior para cargarlas en una furgoneta. El propietario de la tienda especializada en ciclismo ha expresado su “rabia e impotencia” tras sufrir esta sustracción.

La reventa

“Intentos de robo hemos tenido alguno, estando en la tienda algún accesorio o cosas menores, pero de entrar así, no, es la primera vez”, comenta, mientras detalla que en las últimas semanas han sufrido robos similares otras tiendas especializadas en ciclismo en comarcas vecinas y también en Castellón, por lo que no descarta que se trate de una banda organizada. “Buscan bicicletas caras para revenderlas, obviamente, pero la diferencia con lo que pasaba antes es que ahora son más especializados”, señala, mientras detalla que, en su caso, las bicicletas sustraídas son eléctricas o de carretera, de carbono, “que son ligeras”. Cifra en torno a los 11.000 euros la más cara ya que se habían montando unos accesorios de calidad “y el cliente no ha llegado ni a verla”.

El propietario de la SoulBikes ha denunciado el robo en la comisaría y, según explica, el pasado mes de abril le rompieron un escaparate. “No sabemos si fue un acto vandálico o un intento de probar la resistencia del cristal. No sabemos si hay alguna relación, pero la policía no descarta nada”, señala. No tiene dudas de que los autores del robo sabían lo que buscaban, bien por haber estado antes en la tienda o porque conocían las bicicletas de la exposición.