La plantilla respalda al jefe de la Polícia Local de l'Alcúdia tras la acusación de acoso laboral

La mayor parte de los agentes de la Policía Local de l’Alcúdia en activo ha firmado un comunicado en defensa del intendente del cuerpo, Alfredo Borrás, al que un agente que se encuentra de baja acusa de acoso laboral y cuya gestión ha sido abiertamente cuestionada por el concejal del PP, Jorge Corberá. Los guardias reclaman que no se utilice a la Policía Local como arma política.

Estos son los dos objetivos del comunicado firmado por el 90 % de la plantilla operativa, doce de los catorce agentes, y presentado por registro de entrada en el Ayuntamiento de l’Alcúdia. «Queremos expresar que no tenemos nada negativo que decir contra nuestra jefatura. Hasta el día de hoy, el único objetivo de la jefatura ha sido velar por nuestra seguridad y promover un ambiente de trabajo colaborativo. Valoramos esta relación de confianza y colaboración», exponen los agentes sobre la relación con Borrás, frente a las acusaciones que señalan también la existencia de un mal ambiente en el cuerpo.

La Policía Local de l’Alcúdia reivindica su trabajo al margen de «intereses personales o políticos». «Queremos dejar claro que no deseamos ser involucrados ni relacionados con ningún partido político. Nuestra labor es puramente de servicio público y nos mantenemos al margen de cualquier interés partidista. No permitiremos que se nos instrumentalice para fines que no sean los de nuestra función principal», expone el escrito, que también defiende que la Policía Local es «una unidad íntegra y nuestra misión es, ha sido y será, velar y proteger a todas las alcudianas y alcudianos sin distinción alguna».

Alfredo Borrás negó las acusaciones de acoso laboral realizadas por José Estarlich, dijo no tener constancia de ninguna denuncia en este sentido y evitó cualquier otro comentario al haber varios frentes judiciales abiertos.