Alzira instalará cámaras de vigilancia para combatir el abandono de trastos

Alzira intensificará la vigilancia ante el creciente abandono de trastos en la vía pública. En septiembre instalarán cuatro cámaras de seguridad nuevas y a este número se le sumarán otras catorce para identificar a los responsables de los vertidos ilegales en la calle. El consistorio, además, aumentará el número de sanciones, que llegan hasta los 3.000 euros.

Aunque Alzira dispone de un servicio de recogida a demanda, es habitual la acumulación de basuras y objetos voluminosos en torno a los contenedores de varios puntos de la localidad. El camión de recogida acude a los avisos telefónicos que recibe, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

Servicio a demanda

Sin embargo, el concejal de Servicios, Enrique Montalvá, asegura que este sistema no recibe apenas avisos: «El camión no hace ronda, acude a los avisos que recibe, pero la gente no es cívica y no hace caso del servicio telefónico. Aun así, el camión vuelve repleto».

Montalvá afirma que la Policía Local «será más estricta» con la imposición de sanciones, «visto que muchos ciudadanos de Alzira responden mejor ante las multas que ante las campañas de concienciación que realizan los educadores ambientales». Además, el consistorio prevé instalar una nueva zona de recogida detrás del cementerio municipal, según explica a este diario el regidor.

Zonas más afectadas

Las zonas donde más se detectan los vertidos ilegales son Vilella, el Pont de l'Estret y el polígono de Materna, especialmente. El concejal afirma que se persigue, sobre todo, a las personas que abandonan materiales como uralita o restos de obras, sancionadas con el máximo importe. Asimismo, reitera que son varios los ciudadanos que sacan la basura antes del horario establecido, es decir, antes de las 21:00 horas ahora en verano.