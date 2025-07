Compromís denuncia el abandono del proyecto para “humanizar” la macrorresidencia de Carlet

Compromís per Carlet ha denunciado el abandono del proyecto de reforma integral de la residencia de tercera edad del municipio diseñado por el Govern del Botànic, tras el anuncio de una inversión de 1,5 millones de euros por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, durante una visita esta semana de la vicepresidenta Susana Camarero, para renovar la climatización, la lavandería y las instalaciones de agua y gas del centro. Según los nacionalistas, esta intervención parcial ha abandonado el plan que el anterior Consell que había previsto para modernizar el edificio y apostar por un nuevo tipo de atención a los usuarios.

Construida a principios de la década de los ochenta, la macrorresidencia de Carlet, la más grande de la Comunitat Valenciana con capacidad inicialmente para 520 usuarios, si bien los últimos años la ocupación era bastante inferior, fue seleccionada por el Botànic para acometer una reforma integral cuyo coste se estimó de 50 millones de euros. Se pretendía reconvertir el macrogeriátrico en módulos de convivencia más pequeños, organizados como apartamentos para promover la autonomía y el bienestar de los usuarios.

Desde Compromís per Carlet critican que la actual inversión anunciada por el PP, enfocada únicamente en aspectos técnicos básicos, no desarrolla el proyecto inicial ni mejora verdaderamente las condiciones del centro a largo plazo. El portavoz de los nacionalistas, Pere Chovares, aclara que “el proyecto diseñado por el anterior gobierno ha quedado abandonado. Además cuando la vicepresidenta de la Generalitat vino no mencionó en ningún momento el proyecto del Botànic”.

La alcaldesa de Carlet (PP), Laura Sáez, ha recordado que su partido se opuso desde el primer momento a lo que califica de “experimento social” ya que una parte del complejo se pretendía habilitar como viviendas sociales e integrar a otros colectivos, además de personas mayores, y ha señalado que el Botànic “no dejó ni un céntimo previsto en las cuentas de la Generalitat para la transformación”, por lo que no duda en señalar que la propuesta era “humo”.

Además, la Conselleria de Servicios sociales ha realizado una inversión total de 622.000€ en actuaciones previas, de las que casi 400.000€ se han destinado para reparaciones por la dana.