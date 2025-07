Més de 300 jóvens participen en l'Escola de Riu

Un any més, per cinquena vegada consecutiva, Alzira ha oferit l’activitat Escola de Riu on durant el mes de juny, el Xúquer s’ompli de piragües a través de les activitats de l’Escola de Riu. Més de 300 alumnes d’entre 12 i 18 anys, de diferents centres educatius, han participat en esta activitat organitzada per l’Ajuntament d’Alzira des de finals de maig i principi del mes de juny.

Esta iniciativa té com a objectiu principal fomentar el coneixement del medi fluvial, la seua fauna i flora, així com conscienciar sobre la problemàtica mediambiental que afecta el riu. A més, busca promoure l’activitat esportiva i la sociabilitat entre l’alumnat participant.

Durant l’activitat, els alumnes han gaudit d’una experiència única navegant en caiac des del pantalà municipal, han descobert el potencial del riu Xúquer com a espai lúdic i recreatiu i han aprés sobre la seua realitat mediambiental.

Com en les edicions passades, esta iniciativa, que impulsa l’Ajuntament d’Alzira, a través del Servei d’Emergència Climàtica i Projectes Estratègics, compta amb una subvenció de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació i en reafirma el compromís amb la recuperació dels valors ambientals del riu i el seu coneixement per part de tota la població.