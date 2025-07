Un velero arrastrado por el oleaje encalla en la bahía de Cullera

El fuerte oleaje registrado este miércoles en la bahía de Cullera, provocado por un temporal de mar de fondo que afecta a buena parte del litoral valenciano, ha arrastrado hasta la orilla un velero que se encontraba fondeado frente a la costa, muy cerca de la playa del Racó, a escasos metros de la posta sanitaria de San Antonio.

Según ha podido confirmar Levante-EMV, el patrón de la embarcación, de nacionalidad francesa, había decidido refugiarse en la bahía de Cullera para capear el temporal que azota el Mediterráneo en estos días. El navegante se encuentra realizando una travesía por toda la costa mediterránea, y Cullera era uno de los puntos donde había previsto fondear brevemente para descansar y esperar una mejoría en las condiciones marítimas.

No obstante, el incremento de la fuerza del mar durante las últimas horas ha hecho que el velero, de tamaño medio, perdiera el ancla o no pudiera mantenerse firme en su punto de fondeo, siendo empujado por las olas hasta encallar parcialmente en la arena. El patrón ha sido rescatado por una moto acuática, pero el incidente no ha causado daños personales, y el marinero se encuentra en buen estado de salud.

Curiosos en la playa

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de inmediato agentes de la Policía Local de Cullera y miembros de la Guardia Civil, que han procedido a evaluar la situación y a dar aviso a Capitanía Marítima para coordinar las acciones pertinentes. En estos momentos, se estudia cómo retirar la embarcación de forma segura, sin dañar el medio marino ni comprometer la seguridad de otras personas.

El suceso ha despertado la curiosidad de numerosos turistas y paseantes, que han presenciado con sorpresa cómo el velero quedaba varado en la orilla. Varios testigos han relatado a este diario que el mar llevaba horas mostrando una fuerza inusitada, incluso en una zona habitualmente tranquila como es la bahía de Cullera.

Desde el Ayuntamiento de Cullera se ha recordado la importancia de extremar las precauciones cuando se producen condiciones adversas en el mar, especialmente en estas semanas del verano en las que se incrementa notablemente el número de embarcaciones recreativas y navegantes en tránsito.

El episodio pone de manifiesto la potencia que puede alcanzar el mar de fondo incluso en condiciones meteorológicas aparentemente estables desde tierra, así como la necesidad de seguir las recomendaciones de los servicios marítimos y estar atento a los avisos de seguridad náutica.