La Fúmiga torna al concert del Nou d’Octubre a Alzira

L’Ajuntament d’Alzira presenta el cartell de la dècima edició del concert per a celebrar la festivitat del Nou d’Octubre. Alzira tornarà a celebrar la festa de tots els valencians amb este tradicional concert que organitza la regidoria de Cultura i que se celebra la vespra d’esta festivitat, el dia 8, a partir de les 21 hores, al Recinte Firal.

Els alzirenys de la Fúmiga seran el plat principal en un cartell que comptarà amb Figa Flawas, duet format per dos amics de la infància amb un so fresquíssim de música urbana festiva; la cantautora de Vinaròs, Esther, que triomfa amb la seua música des de fa cinc anys. També gaudirem de Naina, la jove d’Algemesí que acaba de triomfar al Zevra i que, sens dubte, cantarà també amb la Fúmiga les dos cançons que compartixen. I finalment el jove creador i músic de Pego, Quinto, que ens presentarà el seu projecte musical en solitari, el qual el consolida com una de la noves apostes de la música valenciana.

El regidor de Cultura, Israel Pérez, reiterava el compromís de l’Ajuntament amb la música valenciana per a commemorar el Nou d’Octubre. “Enguany, i com ja va sent tradició, celebrem la nostra forma de ser, les nostres tradicions i la nostra valencianitat i posem en valor la nostra llengua amb grups com Figa Flawas, Esther, Naina, Quinto i, com no, el nostre estimat grup, la Fúmiga. Convide a participar activament en el concert i en totes les activitats que oferirem des de l’Ajuntament per a celebrar el dia del poble valencià”.

Pel que fa al disseny del cartell del concert del Nou d’Octubre, l’ha fet l’alzirenya Empar Piera, autora del disseny de diverses edicions.

Les entrades ja estan a la venda en la plataforma Notikumi https://www.notikumi.com/2025/10/8/concert-celebrem-el-9-doctubre-alzira-2025

o, a partir de setembre, en la taquilla del Gran Teatre cada dimarts i dijous de 19:30 a 21 hores. El preu de les entrades és de 12 euros l’anticipada i 15 euros en taquilla el mateix dia 8 d’octubre.