Que volem arbres o asfalt i taulells!!

En els darrers temps a Benifaió, el meu poble, s’han realitzat actuacions que han acabat en la tala d’arbres, argumentant seguretat, renovació d’espais, asfaltat de patis, malalties o simplement estan torts i poden caure damunt del llar dels jubilats. A molts llocs quant l’arbre està tort es posa un suport baix per a protegir l’edifici i mantindre l’arbre viu o es que quant algun ésser humà té desviació d’esquena l’anul.lem?

A l’avinguda Reis Catòlics dues palmeres moren pel morrut roig, però no replanten; ho entaulellen, ara han derivat en dos racons poc saludables. A uns metres talen un arbre de més de 25 anys, diuen estava malalt, però li deixen un metre de tronc, ell lluita per viure brotant sense control, mesos després el talen de socarrel, allí segueix sense replantar ja fa més de 4 mesos.

Arbres rodejats de taulells i amb escocells molt reduïts. / Levante-EMV

Al col.legi Trullàs el dia de la Dana un tornando va arrancar diversos arbres, allí seguixen sense replantar, quant es va inaugurar el col·legi el pati estava rodejat de pins. A la plaça Major hi havia una tira d’arbres roig granate, hem pogut observar com han anat desapareguent, al seu lloc, taules, cadires, para-sols i els escocells tapats amb planxes de ferro. També teniem tres palmeres, sols en queda una, els altres dos escocells tapats amb granit. Davant l’ermita dues palmeres mortes, fa un parell d’anys el veïnat va plantar una olivera i un nisprer. Més bonics i més ben cuidats no poden estar, conciència ciutadana. Al seu costat un tornado va arrancar dos arbres grans, nou mesos després segueix igual, fins que el veïnat davant la inactivitat es mobilitze. Al parc de la Ribera també moriren algunes palmeres, entaulellen damunt a part d’escocells en terra. A l’avinguda Germanies al menys hi han cinc escocells sense res, asfalt bufat per les arrels dels pins que volen viure però no es busca una solució que done lloc a arreglar el carrer i deixe viure als pins que tants anys estan donant ombra i frescor. Al igual que les tanques d’alguns parcs, quant moren les arranquen i així es queda. També tenim el arbres de la placeta que plantaren al polígon industrial Font de Mussa a una parcel.la de l’ajuntament en la que moren per falta d’aigua.

Totes aquestes intervencions i inactivitats es porten a terme sense cap pla de replantació seriós, ni previsió de compensació ambiental. Aquesta pràctica no sols es preocupant des del punt de vista ecològic sino es contrària al marc legal vigent. La llei estatal 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica al igual que la Llei Valenciana 6/2022 de canvi climàtic estableix l’obligació de protegir i ampliar els espais verds i arbrat urbà com a part de l’adaptació al canvi climàtic. Ignorar aquestes obligacions suposa actuar amb una manca absoluta de responsabilitat institucional.

"Es necessiten dècades per a recuperar els beneficis ecològics perduts, els arbres no són simples elements decoratius"

Es necessiten dècades per a recuperar els beneficis ecològics perduts, els arbres no són simples elements decoratius, regulen la tempertura que tanta falta ens fa a l’estiu, absorbeixen contaminants, milloren la salut, l’estat d’ànim i generen espais més habitables que podrien convertir el nostre poble en un gran refugi climàtic. ‘El calor que ens sobra són els arbres que ens falten’ aquesta frase s’ha divulgat per les xarxes aquesta semana, per a mi no es pot dir millor.

Per contra tenim ben a prop un model a seguir, un poble com Picanya que ho tenen clar, ‘els arbres poden viure sense persones, però les persones no poden viure sense arbres’ dos per persona, uns 20.000 arbres. Un poble convertit en refugi climàtic preparat per al canvi climàtic que estem patint i de segur tot eixe arbrat, l’ombra i la frescor que generen tindran uns graus menys que nosaltres.

No podem permetre mes pèrdues injustificades de patrimoni arbori. Hem de vore als arbres com una infraestructura essencial a la vida de les persones, la seua funció en la natura és imprescindible. No crear més arbrat urbà i no replantar el que es mor per qualsevol factor, és una forma lenta però segura de degradar el nostre poble.