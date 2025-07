Alzira rechaza indemnizar con 2,3 millones a un urbanizador con el aval del CJC

El Ayuntamiento de Alzira ha desestimado la reclamación de casi 2,3 millones presentada por la empresa que aspiraba a urbanizar el sector donde se proyectaba la construcción de un barrio bioclimático con alrededor de 300 viviendas, en el bajo Torrejó, tras recibir el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que considera que en este procedimiento no concurre ninguno de los supuestos indemnizatorios previstos en la legislación urbanística, sin perjuicio de que a través de un expediente contradictorio se pueda compensar a la empresa los gastos que ha soportado en la elaboración y tramitación de la documentación técnica.

Paralelamente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de València ha desestimado en una resolución fechada la semana pasada el recurso de esta misma empresa, Palinuro 2000 SL, contra el acuerdo por el que el ayuntamiento echó el freno de mano al desarrollo de este sector cuando solo faltaba adjudicar la condición de agente urbanizador a la única empresa que había presentado una propuesta. La mercantil pretendía que se declarara la nulidad de ese acuerdo y se reconociera que la proposición jurídico económica que había presentado sí cumplía las bases de la programación.

Informe económico

La corporación municipal, en el pleno celebrado el 29 de mayo de 2024, decidió no adjudicar la gestión indirecta de este Programa de Actuación Integrada (PAI) para cerrar un proceso que había arrancado dos años antes. Las dudas que había generado en el nuevo gobierno el desarrollo del programa provocaron que encargara un informe económico que concluyó que la actuación no era viable y que se había incumplido una de las bases de la programación relativa a la necesidad de acreditar la viabilidad económica y sostenibilidad financiera de la proposición jurídico económica.

Como informó en su día Levante-EMV, la empresa formuló una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que solicitaba al ayuntamiento una indemnización por importe de 2.287.363 euros, una cantidad en la que incluía todos los gastos que le había generado la elaboración y tramitación de toda la documentación, daños morales y el importe de la futura venta del terciario que se generaba en la nueva área residencial, que representaba a la postre la cantidad más elevada con algo más de 1,1 millones de euros.

El Ayuntamiento de Alzira, dado el importe de la reclamación, recabó el preceptivo informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que ha resuelto que el consistorio no ha incurrido en responsabilidad patrimonial de la Administración al no adjudicar a la empresa la condición de agente urbanizador. La resolución, en concreto, señala que la no adjudicación no se produce por un cambio de criterio de la Administración sobre el planeamiento a ejecutar a un nuevo criterio derivado del cambio de gobierno, sino que «la causa real» es «la falta de acreditación de la viabialidad económica del proyecto, que no determinaba el coste real de las alternativa propuestas, ni las conscuencias jurídicas y económicas par ael ayuntamiento».

Justificación de gastos

La resolución del CJC asume que la empresa tiene derecho a resarcirse de los gastos que le haya ocasionado la tramitación del PAI, un extremo que ya le reconoció el ayuntamiento siempre que justifique esos gastos, pero que no se ha acreditado el daño moral por el que reclamaba 65.000 euros o indica también que hay que desligar la condición de agente urbanizador de la de propietario o futuro propietario, por lo que considera que tampoco se puede contemplar la indemnización reclamada en concepto de la venta del terciaro que se generará en el PAI.

Por otra parte, el juzgado que ha resuelto en primera instancia el recurso de la empresa también destaca como el informe más relevante el elaborado por una consultora que determina la actuación urbanísitca no es viable.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha señalado que estas resoluciones confirman que el hecho de presentar una propuesta no implicaba ningún derecho adquirido por parte de la empresa.