L’Agenda de Reconstrucció d’Alzira marca el full de ruta dels projectes de futur de la ciutat

Alzira activa una nova Agenda Urbana de Reconstrucció per adaptar-se als efectes de la dana i accedir als fons post emergència, una iniciativa clau per fer front als efectes de la catàstrofe i planificar estratègicament el futur de la ciutat.

Esta nova agenda suposa una readaptació de l’Agenda Urbana que ja tenia Alzira, alineant-la amb la nova realitat climàtica i social del municipi i amb els requisits per accedir a les ajudes específiques del programa EDIL, impulsat pel Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana i el Ministeri d’Hisenda, destinada a municipis afectats per fenòmens climàtics extrems, com el viscut el passat octubre.

L'objectiu principal és revisar, coordinar i unificar els plans i projectes municipals per construir una ciutat més resilient, cohesionada i preparada per als desafiaments actuals i futurs. La nova agenda naix com un full de ruta compartit que implicarà totes les àrees municipals de forma transversal.

“Alzira ja tenia un document que ens servia com a full de ruta per al model de ciutat que volem, i després de la dana s’ha fet evident que cal revisar i adaptar la nostra agenda als riscos actuals i coordinar i implementar plans i projectes de diversos departaments. Des del departament de projectes estratègics estem treballant per a adaptar l’agenda urbana per a fer Alzira més resilient, per a poder adaptar-se i preparar-se als desafiaments que ens estan arribant. Els nous fons que s’han activat arran de les inundacions, ens obliguen a marcar un nou rumb i esta agenda pretén anar més enllà de les reparacions i ser una eina útil i consensuada que reflectisca les necessitats reals de la ciutat”, ha afirmat Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira. “El futur d’Alzira comença ara”.

Primera reunió de treball i fita clau: accedir als fons FEDER

Ahir dilluns va tindre lloc la primera reunió de treball per a coordinar els plans i propostes dels distints departaments municipals per a establir les línies mestres del projecte. L’objectiu immediat és preparar una agenda consensuada i redactada a temps per a la pròxima convocatòria dels fons FEDER, que reserven una línia específica de subvencions per als municipis afectats per la dana.

L’agenda inclourà projectes prioritaris per a la reconstrucció urbana, des de sostenibilitat i mobilitat fins a habitatge, digitalització i gestió d’infraestructures, recollint tant accions urgents com de llarg recorregut.