Alzira restaura el panteó municipal dels afusellats de la guerra civil

L'Ajuntament d'Alzira ha restaurat durant el mes de juny, mitjançant l’empresa Nobel Rehabilitación y Proyectos, el panteó municipal d’afusellats de la guerra civil, amb un projecte de l’arquitecte Juan Lancero en col·laboració i coordinació del departament municipal d’Obres, projectes i Infraestructures.

Esta actuació ha comptat amb una subvenció de la Diputació de València, a través de l’àrea de Vicepresidència i Memòria Democràtica, per un import de 29.221 euros i una aportació municipal de 10.000 euros. Este projecte ve motivat per la degradació d’este panteó, que és el primer memorial construït a Espanya, i està condicionat per la seua rellevància històrica, que no permet la seua demolició.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de l’associació de familiars Fossar d’Alzira, que participen en la possible identificació dels cossos junt a l’empresa ArqueoAntro, arqueòlegs especialitzats en exhumacions.

La intervenció ha consistit a la rehabilitació i millora del panteó i d’altra banda en la creació de 30 nínxols individuals per a poder acollir, si així ho demanen les famílies, les restes una vegada identificades.

S’han substituït els revestiments petris que es trobaven en mal estat

Substitució del paviment

Reparació d’enlluïts, sostre i pintura

Impermeabilització de la coberta

Substitució d’una nova claraboia que dona una major lluminositat al monument

Adequació estructural de la fossa comuna i impermeabilització

Construcció de 30 nínxols individuals

Construcció d’una rampa per a la millor accessibilitat al panteó

Col·locació d’un panell informatiu que també està en Braille

El regidor de Patrimoni i Memòria Democràcia, Xavi Pérez, ha volgut agrair a la Diputació de València esta ajuda per a recuperar i rehabilitar el primer memorial en honor a les víctimes de la guerra civil que es va construir en la democràcia. “El nostre compromís és continuar col·laborant amb l’associació de familiars el Fossar d’Alzira, per a la possible identificació d’alguns dels seus familiars”.