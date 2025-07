La crispación cotiza al alza en los plenos de l’Alcúdia

La crispación cotiza al alza en el pleno de l’Alcúdia, con un Partido Popular que ha apretado el acelerador en confrontación directa con el equipo de gobierno, con el edil Jorge Corberá como estilete. Corberá llegó a pedir el martes la dimisión del alcalde, Andreu Salom (PSPV), al considerar que ha intentado ocultar un presunto caso de agresión sexual, mientras Salom acusó al edil popular de intentar «poner en marcha el ventilador» después de que el ejecutivo local haya remitido a la Fiscalía unos comentarios que realizó en las redes sociales para que estudie si pueden ser constitutivos de un delito de odio. Los concejales del PP acabaron abandonando la sesión y acusan de «autoritarismo» a Salom tras negar la palabra al portavoz popular, Juan Manuel Arnandis, cuando, en el apartado de ruegos y preguntas, pretendía rebatir una respuesta del equipo de gobierno.

Corberá abrió este nuevo asalto con munición de grueso calibre. Acusó a Salom de intentar ocultar o minimizar una presunta agresión sexual, exigió al alcalde que rectificara unas declaraciones que consideraba «falsas», que pidiera disculpas por haber «intentado tergiversar los hechos» y concluyó con una petición de dimisión. El edil del PP se refería a unas declaraciones recogidas por Levante-EMV en las que Salom negaba esa agresión sexual que el propio Corberá había aireado en las redes sociales atribuyéndola a un joven marroquí, una de las publicaciones que provocaron el acuerdo adoptado en el pleno con los votos de PSOE y Compromís reclamando su dimisión al considerarlas «racistas, xenófobas y promotoras del odio». «A nosotros nos piden la dimisión por expresar lo que pensamos y Vd. ha ocultado información sobre una presunta agresión sexual», incidió.

La segunda pregunta de Jorge Corberá incidía en el conflicto abierto en la Policía Local tras la denuncia de un agente por presunto acoso laboral contra el intendente. El edil popular afeó al alcalde lo que considera una actitud pasiva «como si la responsabilidad interna, institucional o ética no contara en absoluto».

«No puedo contar lo que no sé»

Andreu Salom emplazó a Corberá a medir sus palabras. «Posiblemente ha sido imprudente y no quiera que ahora seamos cómplices, no se lo voy a permitir política ni personalmente», dijo. El alcalde negó la acusación de intentar ocultar la agresión sexual. Detalló en base al atestado que la Policía Local intervino al ser requerida cuando patrullaba, detuvo al presunto implicado y acompañó a la víctima al centro de salud y después al cuartel de la Guardia Civil de Carlet. El alcalde incidió en que se trata de diligencias preliminares. «A partir de ahí no tenemos ninguna constancia de agresión sexual ni violación ni nada», expuso, mientras señalaba que no puede contar lo que no sabe. Salom descartó cualquier rectificación y, por supuesto, su dimisión: «Estoy diciendo la verdad», dijo.

Respecto a la denuncia por acoso laboral, reiteró que el ayuntamiento aplicó el protocolo interno y que no le corresponde a él inmiscuirse ni opinar. Emplazó a la secretaria municipal a explicar el procedimiento seguido y ésta comentó confirmó la apertura del protocolo que, tras una instrucción muy sencilla, dijo, se encuentra en la segunda fase, consistente en el nombramiento de un comité asesor.

Todavía se abriría en el pleno otro frente cuando, en el mismo turno de ruegos y preguntas, el alcalde se negó a dar la palabra al portavoz popular cuando trataba de replicar a una respuesta del ejecutivo local. El alcalde argumentó que si hubiera sido una pregunta diferente la habría admitido, pero no procedía abrir un debate en este apartado ya que no lo contempla el reglamento. Los ediles del PP abandonaron la sesión. Arnandis acusa al alcalde de impedir la participación de los representantes del PP cuando, señala, la intervención respondía a alusiones directas.