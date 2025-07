La preocupación por los currículums llega al pleno de Alzira

La polémica de los currículums falseados se coló tangencialmente en el debate en el último pleno del Ayuntamiento de Alzira. El portavoz del PP, José Luis Palacios, expresó su preocupación por la potestad que se le concedía al alcalde para seleccionar al gerente de la nueva empresa pública Gestió Pública Alzira, SL, y quiso dar un consejo a Alfons Domínguez: “No se fíe del currículum, hay mucha gente a la que le da por mentir, pida los títulos originales y si tiene algún máster también”, señaló Palacios. Domínguez quiso tranquilar al edil popular: “No tenga ninguna duda de que va a ser transparente”.

No fue la única referencia a los currículums en el pleno. La concejal del grupo de no adscritos, Mar Chordá, pidió al alcalde que, “por una cuestión de transparencia”, al menos todos los miembros del equipo de gobierno subierann su currículum a la web municipal. Domínguez dejó claro que el suyo sí era público. En las fichas de los once concejales del equipo de gobierno faltan dos currículums.