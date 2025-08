Algemesí prohíbe mantener el uso público el sótano de la Casa de la Música en el que se impartía clase

La dana ha cambiado la perspectiva en Algemesí. El ayuntamiento, en el proceso de reconstrucción impulsado tras la grave inundación del 29 de octubre, no solo busca trasladar a puntos más elevados algunos servicios e instalaciones, sino que también ha empezado a prohibir el uso de sótanos que pueden resultar peligrosos en caso de riada. La corporación municipal aprobó el jueves por unanimidad vetar el uso de la planta inferior de la Casa de la Música para cualquier servicio público que en una situación catastrófica de lluvia o inundación pueda suponer un riesgo para los usuarios. Se trata de un sótano que se utilizaba con fines educativos y que quedó completamente anegado. Las imágenes de los instrumentos de la Sociedad Musical de Algemesí llenos de barro tras la dana todavía se recuerdan. La Casa de la Música era la sede tanto de la banda como del Centro Profesional de Música y Danza.

Se trata del primer inmueble en el que el ayuntamiento declara la imposibilidad de utilizar para un servicio público, siguiendo las indicaciones del propio ministerio, según expuso en el pleno el concejal de Patrimonio, Kiko Reinoso.

El portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez, señaló que siempre le había preocupado que se impartieran clases en ese subterráneo, que calificó de «ratonera» ante cualquier situación de emergencia.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, señaló que, independientemente de la riada, un sótano no es un lugar adeucado para impartir docencia y que con este acuerdo se inhabilita para este fin. «Nos lo exige la normativa, pero es de sentido común», dijo, y frente a las peticiones de la oposición y en particular de Esquerra Unida para que se busque una alternativa definitiva, Sanchis descartó la posibilidad de construir una casa de la música de nuevo cuño ya que supondría una inversión de seis millones de euros que no tendría cabida en los proyecto de reconstrucción del Estado y defendió el traslado al Centro Polivalente donde, con una reforma de un millón de euros, se puede realojar «en altura» a la Sociedad Musical de Algemesí de forma más rápida.