La fuga del único edil deja al PSPV sin representación en el Ayuntamiento de Corbera

El PSPV-PSOE se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento de Corbera. El pleno ordinario correspondiente al mes de julio, celebrado el jueves, dejó un movimiento inesperado en la composición del consistorio. Juan Climent, hasta ahora único concejal del grupo socialista en el ayuntamiento, comunicó oficialmente su decisión de abandonar el grupo municipal del PSPV para pasar a formar parte del grupo de los no adscritos. La decisión fue recogida en una resolución de alcaldía de la que se dio cuenta a la corporación en esa sesión.

El edil Juan Climent. / Levante-EMV

Durante su intervención, Climent explicó que la decisión obedece a su situación actual respecto al partido: «No estoy cotizando las cuotas del PSPV y, por tanto, considero injusto seguir representándolo institucionalmente», expuso. Este argumento, sin embargo, no ha convencido al colectivo socialista de Corbera, que se ha quedado sin representación municipal con esta maniobra política de Juan Climent, y que han mostrado su profundo malestar con la forma en que se ha producido este movimiento.

«No estoy cotizando las cuotas del PSPV y, por tanto, considero injusto seguir representándolo institucionalmente» Juan Climent — Concejal del grupo de No Adscritos

Desde la agrupación local del PSPV se critica que Climent no haya convocado previamente una reunión para explicar los motivos que le han llevado a desvincularse del grupo socialista. Además, recuerdan que en las listas municipales del PSPV-PSOE es habitual que figuren personas simpatizantes no afiliadas, algo que no invalida su representación institucional bajo las siglas del partido.

La principal queja de la agrupación reside en que, en lugar de pasar al grupo de los no adscritos, Climent debería haber renunciado al acta de concejal, lo que habría permitido el acceso al consistorio de Andrea Donet, siguiente candidata en la lista socialista en las pasadas elecciones municipales.

Dimisión como secretario general

«Juan Climent presentó su dimisión como secretario general local el pasado 9 de diciembre. En ese momento ya se podía haber producido un relevo ordenado. En lugar de eso, ha optado por aferrarse al acta, algo que consideramos fuera de lugar y carente de ética política», aseguran fuentes de la agrupación socialista.

El colectivo local del PSPV ha solicitado una copia del decreto de alcaldía que formaliza el paso de Climent al grupo de no adscritos. El objetivo es consultar con la dirección del partido en València si el edil continúa figurando como militante activo o no, y valorar posibles medidas organizativas.

Con este movimiento, el PSOE de Corbera pierde toda representación, aunque no altera el equilibrio interno del pleno ya que el consistorio seguirá contando con Compromís con mayoría al contar con seis ediles por cuatro del PP y ahora uno del grupo de los no ha adscritos. Mientras tanto, el malestar interno en el PSPV local continúa creciendo, en medio de un contexto político que ya se preveía tenso desde antes de los cambios en la dirección local el pasado diciembre.