Algemesí impedirá transformar bajos en viviendas si no se garantiza la seguridad ante riadas

El Ayuntamiento de Algemesí no permitirá la conversión de bajos comerciales o garajes en viviendas si no reúnen unas condiciones mínimas de seguridad que eviten que se conviertan en ratoneras en caso de una riada. Las graves inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre dejan dolorosas lecciones con decenas de personas fallecidas en los municipios afectados atrapadas en sus casas o garajes y el consistorio ha decidido tomar medidas, especialmente, tras detectar un aumento de consultas sobre la posibilidad de reconvertir en viviendas locales sin uso situados en edificios plurifamiliares u otras edificiaciones que no son de uso residencial.

La corporación municipal aprobó el jueves, por unanimidad, la suspensión de licencias o declaraciones responsables que tengan por objeto el cambio de uso de plantas bajas o la ejecución de obras para convertir bajos preexistentes en viviendas mientras se tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que establecerá los requisitos de seguridad que se deben cumplir. El gobierno municipal aprovechará esta modificación para regular las viviendas turísticas, un sector que en muchas ocasiones recurre a estas plantas bajas para aumentar su oferta. El objetivo último es minimizar la riesgos en la ciudad.

Bajos sin escapatoria

El concejal de Urbanismo, Borja Revilla, explica que la trágica tarde del 29 de octubre se vivieron en toda la zona cero de la dana situaciones «muy duras» en bajos convertidos en viviendas en las que los ocupantes «no tenían escapatoria». El desbordamiento del Magro también dejó víctimas mortales en la ciudad y momentos de angustia como el vivido por un matrimonio que tuvo que ser rescatado a través de un butrón.

«Existe una opinión generalizada de que se han de modificar cuestiones urbanísticas, queremos reestudiar la situación y ver que solución urbanística le podemos dar», comentó Revilla en el pleno, mientras reconocía que el área de Urbanismo recibe muchas consultas para la conversión de bajos en viviendas.

Todos los grupos políticos respaldaron el acuerdo de suspensión de licencias por un plazo máximo de dos años mientras se determinan los requisitos que deberán cumplir aquellas plantas bajas que quieran reconvertirse en viviendas. «Vamos a modificar la normativa para que esos bajos, en caso de inundación, tengan unos mínimos requisitos de seguridad que están por definir, pero uno podría ser que tenga acceso a una planta superior o a una altura donde no llegue el agua», comenta el edil de Urbanismo, que considera que la medida no representa una limitación, sino una «adaptación».

Regulación de pisos turísticos

Los diferentes grupos políticos con representación en el ayuntamiento valoraron como razonable la modificación, que se aprovechará para regular las viviendas turísticas, y reclamaron participación en este proceso para poder realizar aportaciones o sugerencias a la nueva norma antes de que llegue al pleno. «Es de sentido común», coincidieron en señalar los portavoces de EU, Tony Cooper, y Més Algemesí, Josep Bermúdez, quien comentó que el cambio no afecta a las viviendas que ya existen.

La socialista Palma Egido, por su parte, señaló se trata de hacer frente «a nuevos retos ambientales y sociales». La edil comentó que con la dana «hemos aprendido que un bajo puede ser un zulo que se inunda y tenemos que adaptar la normativa para que sean lugares seguros» mientras señalaba que, por lo que respecta al problema que representan los pisos turísticos, aunque en Algemesí no alcance el nivel de otras ciudades, «puede ser preocupante y provoca que desaparezcan comercios, que se están reconvirtiendo y es lo grave».