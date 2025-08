Un artista de Alzira denuncia la barbarie bélica a través de textil reciclado

El artista alzireño Vicent ‘Vitamina' Balaguer ha presentado una de sus últimas obras que tiene como objetivo denunciar los conflictos bélicos actuales. El proyecto "The Boy", en sus palabras, busca “remover conciencias ante las catástrofes bélicas que están ocurriendo”. La obra ha sido realizada con materiales 100% reciclados, algunos de ellos donados por sus seguidores, que se movilizaron a través de las redes sociales para colaborar.

El diseño se centra en el impacto que tienen estas guerras en la población infantil. Concretamente, la obra representa la figura de un niño con los brazos desmembrados, elaborada con trozos de tela vaquera y pintada con acrílico, para reforzar la tela y que mantenga el relieve. La figura reposa sobre un conjunto de losas de caucho de un parque infantil, que, según relata el artista, “evoca el hecho de estar enterrado en un lugar conocido”. De la figura del niño, y extendidas por fuera de la estructura, aparecen trozos de correas, que simulan gusanos. El artista pretende emular el alma de la persona que escapa del lugar. Los recortes que acompañan el diseño representan la suciedad, escombros, restos bélicos.

En cuanto a los colores y el trazado utilizados, 'Vitamina' apuesta por tonalidades vivas, ya que, como el mismo reconoce, son más fáciles de reconocer, puesto que es daltónico.

La obra "The Boy". / Levante-EMV

El proyecto se incluye dentro de la colección “The World of Dennim”, constituido por más de veinte obras y hecha con ropa textil reutilizada y diversos materiales reciclados. “Mi objetivo es hacer obras de arte con materiales reciclados y con una lógica que no pueda ser recreada por la inteligencia artificial”. Esta recopilación nace de “la impotencia de ver la falta de implicación de la sociedad ante los conflictos actuales”. Aunque por el momento no tiene en mente continuar con la colección, el artista alzireño no descarta realizar otras e incluirlas en ella.

El uso de material textil tiene un gran significado para el alzireño, ya que sus padres regentaban una tienda de ropa, en la que se vendían pantalones vaqueros, en los años 80. Tras su jubilación, el artista decidió empezar a trabajar con estos materiales. Esta no es la única inspiración para sus obras, ya que la influencia fallera también ha marcado su trayectoria.

El artista expondrá esta obra, junto a parte de su colección, el próximo trimestre en Alicante donde se podrán observar esta y otras obras.