Els patis escolars d’Alzira es converteixen en espais verds, educatius i sostenibles

L’Ajuntament d’Alzira està duent a terme actuacions de renaturalització, reverdiment i permeabilització dels patis escolars de la ciutat. De moment, ja s’ha començat a treballar als CEIP Blasco Ibáñez i García Lorca. L’objectiu és crear entorns més naturals, relaxants i confortables i reduir la calor que reben els patis, un fet que preocupa a les famílies i a la comunitat docent i que afecta sobretot, als xiquets i xiquetes que utilitzen estos espais.

Al CEIP Blasco Ibáñez s’ha actuat sobre una superfície de 860 m² de solera de formigó per a la seua substitució per terra vegetal, on es plantaran 17 arbres i un sistema de reg automàtic per a la vegetació. D’altra banda al CEIP Garcia Lorca, s’han demolit 756 m² de solera de formigó per a la seua substitució per terra vegetal, i es plantaran altres 17 exemplars amb el seu sistema de reg.

Entre altres, les espècies vegetals són: Bahuinia Variegata (Falsa caoba), Albizia Julibrissin (Acàcia de Constantinoble), Morus Alba Pendula (Morera pèndula) Prunus Cerasifera (Ciruelo mirobolano) o Hibiscus Syriacus (Rosa de Síria).

En concret, es pretén actuar sobre les zones anomenades dures, espais dominats per superfícies de formigó asfalt amb nul·la presència de vegetació i escassa ombra que tenen estos patis; és a dir, els espais destinats a jocs d’equip com el futbol. Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira, explicava que estes superfícies acumulen més calor en els mesos més càlids, provocant un sobreescalfament de les aules i un augment en el consum d’energia per a refrigeració. “Tindre espais per a jocs d’equip és bo, però no hauria de ser l’única ni principal opció dels patis. La intenció és transformar part d’estes zones, mantenint algunes per a pistes esportives, però també crear altres espais que permeten que l’aigua de pluja no es perda per les clavegueres sinó que l’assumisca la terra i augmentar així la vegetació a eixes àrees. D’esta manera l’alumnat pot gaudir dels patis per al seu benestar personal i, de pas, disposar de més ombra per fer front a les altes temperatures”.

Pla d'Inversions

La intervenció, subvencionada pel Pla obert d’Inversions de la Diputació de València 2024- 2027, està duent a terme un conjunt d’actuacions que inclouen: eliminació de superfícies de formigó i substitució per paviment permeable; creació de zones enjardinades amb plantes autòctones i adaptades al clima local; plantació d’arbres amb funció d’ombreig, seleccionats pel seu baix consum hídric i pel seu valor ecològic i pedagògic; increment de la biodiversitat i del valor paisatgístic dels espais escolars i millora de la capacitat d’absorció del sòl, per a reduir l’impacte de pluges intenses.

Els arbres seleccionats, tant de fulla caduca com perennes, no sols milloraran el confort tèrmic, sinó que també contribuiran a la retenció de partícules contaminants en suspensió, millorant la qualitat de l’aire i augmentant la infiltració d’aigua de pluja. A més, s’ha tingut en compte l’estètica, la varietat de colors, i el valor educatiu de cada espècie per a enriquir l’experiència de l’alumnat.

Com explica el paisatgista Vicent Ordaz, “els centres escolars deuen estar dotats de tres parts per a l’esplai de l’alumnat: el pati actiu, que són les pistes esportives que actualment ja estan en els centres, el contacte amb la natura i el joc passiu, estes dos últimes les aconseguirem amb la inclusió de la natura que propicia poder jugar a l’amagatall, jugar a escacs o fer confidències. Amb esta actuació es volen garantir eixos tres espais que són més integradors, perquè la natura és neutra, no potenciem un esport en concret com en el cas de les pistes, no hi ha exclusió per sexe. A la natura tots juguen per igual, a trastejar, a fer clots, amagar-se i a ser aventurers i visquen coses diferents cada dia”

Amb esta actuació, Alzira fa un pas ferm cap a uns espais escolars més saludables, resilients i connectats amb la natura, posant al centre el benestar de la infància i l’adolescència.