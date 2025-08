Los termómetros registran la temperatura media más alta de julio en la última década

El inicio del mes de agosto coincide con la llegada de una nueva ola de calor en la Comunitat Valenciana. Los municipios de la Ribera tampoco se están librando de las altas temperaturas durante estos días. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya lanzó hace unos días un aviso sobre la llegada de las altas temperaturas, que tampoco darán un respiro, como ha ocurrido durante las últimas semanas, a lo largo de la noche. Ante esta situación, la única alternativa es refrescarse con un buen chapuzón o, en el peor de los casos, reguardarse bajo el aire acondicionado.

La situación no ha sido muy distinta en julio. Este también se ha caracterizado por el calor en la comarca, ya que, como se desprende de los datos recogidos por la Agència Valenciana de Meteorologia (AVAMET), la temperatura media durante estos 31 días no ha bajado de los 26,1 grados en la Ribera Baixa, mientras que en la Ribera Alta los termómetros no han descendido de los 26,6 grados. En este sentido, se trata de la temperatura media más alta registrada en ambas comarcas durante la última década, ya que sólo se superó en 2015, cuando la temperatura media más baja en la mayoría de estaciones meteorológicas de la Ribera Alta se situaba entre los 27 y los 28 grados, mientras que en la Ribera Baixa estaba entre 26 y 28 grados.

Sueca ha sido el municipio en el que se ha registrado la temperatura media más alta en la Ribera Baixa, donde se han alcanzando los 28,7 grados, mientras que en la Ribera Alta ha sido de 29 grados en Sumacàrcer, seguido de la Pobla Llarga (28,8 ºC) y Càrcer (28,5 ºC).

Las temperaturas también han sido sofocantes durante las noches del mes de julio. Según los datos recogidos por AVAMET, las noches tropicales (temperatura mínima superior a 20 ºC) han sido protagonistas en la Ribera. Alzira y l’Alcúdia han sufrido 30 noches tropicales (sólo en una ocasión el termómetro se ha situado por debajo de los 20 ºC), seguida de Alginet, Carcaixent y Montserrat, con 29 noches.

Turís, por su parte, es el municipio en el que se han registrado menos noches tropicales, con 14, es decir, cerca de la mitad del mes de julio.

En el caso de la Ribera Baixa, la situación ha sido muy similar. Sueca hizo pleno, ya que las 31 noches fueron tropicales, mientras que en Cullera se contabilizaron 30. Sollana fue el municipio en el que las temperaturas nocturnas bajaron de los 20 grados en más ocasiones, con un total de 26 noches tropicales.