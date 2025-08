Alzira renova la gespa dels camps de futbol de Venècia i Tulell

L’Ajuntament d’Alzira continua avançant en la millora de les infraestructures esportives de la ciutat amb la renovació dels camps de futbol de Venècia i Tulell, on esta setmana ja s’està instal·lant la nova gespa artificial.

El regidor d’Esports, Vicent de la Concepción, ha volgut destacar l’esforç i el treball conjunt amb els clubs locals per fer realitat esta actuació tan esperada: “Seguim amb millores per a l’esport a Alzira. Després de molt de treball, sempre junt als clubs, estan instal·lant la gespa nova al camp de Venècia i Tulell. Amb sacrifici i dedicació completarem la instal·lació amb el camp Raúl Albentosa totalment nou”.

Les millores es realitzen amb l’aportació que ens pertoca com a ciutat, per part de la Diputació de València, de la qual més d’un milió d’euros anirà destinat a la modernització d’instal·lacions esportives en els municipis. Des de la Regidoria d’Esports s’ha treballat estretament amb els clubs per planificar i definir les actuacions més prioritàries de renovació d’instal·lacions que inclou també la reforma integral del camp Raúl Albentosa, amb l’objectiu d’oferir espais més dignes i adaptats a les necessitats dels clubs i esportistes locals.

Paral·lelament, el consistori ja està treballant en nous projectes esportius que es preveu que s’inicien en els pròxims mesos, amb la voluntat de continuar apostant per l’esport com a eix fonamental de la vida social i saludable de la ciutat. Així ho manifesta el regidor d’Esports: “Estem posant les bases per continuar creixent. En els pròxims mesos començarem a vore com avancem en noves instal·lacions esportives que ja s’estan treballant des de fa temps. No és fàcil, però estic convençut que Alzira mereix un salt qualitatiu en infraestructures, i en eixe camí treballe cada dia, pas a pas.”