La odisea de viajar en silla de ruedas desde Carcaixent hasta l'Énova: Media hora extra y un transbordo

Viajar en tren desde Carcaixent hasta l'Énova cuesta un poco menos de diez minutos. Sin embargo, una avería en el ascensor situado en la estación de Carcaixent multiplica por cuatro el tiempo que tarda Andrés Canet, un vecino de Rafelguaraf con movilidad reducida, en realizar diariamente este mismo trayecto. Canet no sólo tarda cerca de 40 minutos en recorrer los poco más de 13 kilómetros que separan ambos municipios, sino que además debe realizar un transbordo en Alzira para poder regresar a su casa.

"El viaje de ida no me supone ningún problema porque el tren se detiene en la vía más cercana a la salida, pero el problema está cuando regreso desde Carcaixent, ya que debo cruzar al otro andén. Como no funciona el ascensor, no puedo atravesar las vías", lamenta el afectado. Desde hace varios meses un cartel con el mensaje "Ascensor fuera de servicio" avisa a los usuarios de su avería, que, a pesar de las distintas reclamaciones presentadas, sigue sin ser reparado. La única solución para este usuario es desplazarse hasta la estación de Alzira, ya que en este caso sí que funciona el ascensor, para poder realizar el viaje de regreso. "He presentado varias quejas, he intentado contactar telefónicamente y por correo, pero no recibo ninguna respuesta ni solución", denuncia el afectado, quien recuerda que "esta situación supone una discriminación directa y una vulneración del derecho a la movilidad y a la accesibilidad universal". "Yo voy en silla de ruedas desde el 2022. Son pequeños fallos o averías que no aprecias hasta que necesitas hacer uso de ello", indica.

Ascensor averiado en la estación de Carcaixent. / Levante-EMV

El desplazamiento de este usuario hasta la estación de Alzira supone una mayor inversión de tiempo. "Nos obligan a recorrer a soluciones extremas como bajar a otra estación que sí que funcione o depender de taxis adaptados que nadie nos costea económicamente", insiste. El afectado recalca que no se trata de un problema "puntual", sino que "el ascensor lleva muchos meses sin funcionar y nadie lo ha reparado, lo que nos supone una barrera".

"Han tenido que trasladar a una mujer en brazos de una vía a otra por el mismo problema" Andrés Canet — Usuario con movilidad reducida

Canet, quien se desplaza diariamente hasta Carcaixent para hacer uso de la piscina municipal, reconoce que no es el único usuario con movilidad reducida afectado por esta avería. "Hablando con trabajadores y policías me han llegado a comentar que han tenido que trasladar a una mujer en brazos de una vía a otra por este problema", explica.

"Impotencia"

El afectado denuncia la sensación de "impotencia" que siente al vivir esta situación. "Tardaría diez minutos en llegar y tengo que ir hasta Alzira, ver como se marcha el tren y esperar hasta que llegue el próximo", recalca.

El ascensor situado en la estación de Carcaixent no es el único que no funciona, ya que el de Algemesí también se encuentra averiado tras las inundaciones del pasado 29 de octubre. "¿Si el de Alzira no funcionara, me tendría que ir hasta València para regresar a mi casa?", se cuestiona este usuario.

Fuentes de Renfe han explicado a este diario que la dana ocasionó importantes daños en las instalaciones de las estaciones de tren afectadas como la de Algemesí, cuya reparación llevan a cabo tanto Adif como Renfe. En el caso del ascensor de la estación de Carcaixent, señalan que se trata de "una reparación relevante y significativa", por lo que se prevé que los trabajos estén finalizados antes del mes de octubre.