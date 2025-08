El parking del Mercat de Algemesí sigue sin fecha de reapertura nueve meses después

Más de nueve meses después de la dana, el aparcamiento subterráneo de la Plaça del Mercat de Algemesí continúa cerrado al público y sin fecha de reapertura. Este retraso no se debe únicamente a la magnitud de los daños sufridos, sino a un entramado jurídico derivado de la naturaleza mixta de su titularidad: el 13 % de las plazas son de propiedad privada y el resto, municipal, algo que dificulta la gestión de las ayudas y la puesta en marcha de las obras de reconstrucción.

A diferencia de otras infraestructuras municipales que han podido iniciar su rehabilitación con mayor celeridad, el parking del Mercat fue concebido en su día como una propiedad horizontal compartida entre una comunidad de vecinos y el ayuntamiento. Este hecho, como explica el concejal de Patrimonio de Algemesí, Kiko Reinoso, añade ciertas dificultades a la hora de acceder a las ayudas estatales para la reconstrucción: «Las subvenciones del ministerio exigen acreditar la titularidad pública del bien afectado, y al no poder demostrar el 100 % de propiedad municipal, se complica y alarga el procedimiento», expone. «Había que justificar los porcentajes de propiedad pública y privada y cómo se asignan a cada parte, porque hay zonas, como las entradas y salidas, que son de uso común», añade.

Consorcio de Compensación de Seguros

Ante este bloqueo, el ayuntamiento optó por buscar alternativas como canalizar la gestión a través del administrador de fincas que lleva la comunidad de propietarios del aparcamiento y acogerse al Consorcio de Compensación de Seguros para recibir la indemnización correspondiente, «como si fuera cualquier otra propiedad horizontal», argumenta Reinoso.

La limpieza inicial del espacio fue llevada a cabo por la Diputación de València, pero la reconstrucción queda en manos del Consorcio de Compensación de Seguros. Aunque gracias a esta solución «se ha podido desatascar la situación y ya estamos aportando información al consorcio para que pueda valorar los daños y la compensación económica correspondiente», en palabras del concejal de Patrimonio, después vendrán los trámites de contratación de una empresa constructora y la ejecución de la reforma. «En este caso no haría falta sacar una licitación pública porque no vamos por la vía del ministerio y no es el ayuntamiento quien emprende las tareas de reconstrucción, sino la propia comunidad de vecinos, algo que podría acortar plazos», especifica Reinoso. Para todo esto, no hay ninguna fecha prevista.

La esperanza tras la tragedia

El aparcamiento de la Plaça del Mercat se convirtió en uno de los puntos más sensibles durante la emergencia. Con 6.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, quedó completamente inundado por el agua y el lodo arrastrados por el río Magro. Se extrajeron 20 vehículos -algunos empujados por la corriente- y se enviaron alrededor de 7 toneladas de fango al vertedero.

Durante los primeros días tras la riada, las autoridades temían que hubiese víctimas atrapadas dentro, ya que varios testigos afirmaron haber visto a vecinos acudir al aparcamiento durante la crecida del río. Sin embargo, contra todo pronóstico, no se hallaron víctimas mortales en el interior, lo que convirtió este lugar en un punto de esperanza dentro del desastre.