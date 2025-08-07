De aplazar su boda por la dana en Algemesí a convertirse en padres: "Tras todo lo vivido, llega un momento de esperanza"

La vida de los vecinos y vecinas de Algemesí cambió totalmente el pasado 29 de octubre. El desbordamiento del río Magro trastocó los planes de muchos de los habitantes de este municipio, que se convirtió en el epicentro de la catástrofe en la Ribera. En cuestión de minutos, sus vidas se paralizaron. El agua y el lodo habían anegado la práctica totalidad de Algemesí y se habían llevado consigo infinidad de recuerdos.

Carla Colomer y Jorge Garrido, vecinos de este municipio, tuvieron que suspender su boda, que iba a celebrarse el 9 de noviembre, para ayudar en las labores de limpieza, ya que el agua y el barro afectaron a varias viviendas de su familia. Tras aquella cancelación, y la celebración del evento nupcial meses después de la catástrofe, Carla y Jorge tienen ahora otra noticia que festejar. La pareja ha anunciado su embarazo con un emotivo vídeo en el que muestran la ecografía del bebé, que les cambiará la vida.

«Estamos viviendo un momento muy especial y muy bonito tras todo lo sucedido», señala Colomer, quien muestra orgullosa su barriga de 14 semanas. Aunque todavía desconocen el sexo del bebé, le esperan con muchas ganas e ilusión. «Es una mezcla de emoción y nervios porque era algo que deseábamos desde hace mucho tiempo, pero también estamos asustados porque somos primerizos», afirma.

Colomer reconoce que esta noticia representa un paso más en la reconstrucción que se está llevando a cabo durante estos más de nueve meses, en los que poco a poco han ido recuperando la normalidad. «Después de todo lo vivido, llega en un momento de esperanza», reconoce la futura madre. «Siempre he pensado que las cosas vienen cuando toca», insiste Colomer, quien añade que «tras todo lo complicado, llega el momento más bonito».

Carla y Jorge ya disfrutan del viaje que acaban de empezar y que, en sus palabras, «estará lleno de amor y de mucha alegría».

Ayuda a los afectados

La pareja, que canceló inmediatamente su boda al darse cuenta de la magnitud de la tragedia, estuvo ayudando desde el primer momento a todos los afectados, entre los que se encontraban parte de su familia y allegados. Todo el amor brindado durante ese tiempo les ha sido correspondido ahora.

La joven, además, es enfermera en el Hospital Universitario de la Ribera, donde pasó aquella trágica noche, que, como la mayoría de los valencianos, nunca olvidará. «No me podía mover del hospital, ya que no tenía acceso a Algemesí», recordaba la afectada durante los primeros días. El miedo se apoderó durante esas horas tanto de ella como de su familia, ya que, en sus palabras, «estábamos incomunicados, no podíamos llamar y, por lo tanto, no sabíamos si todos estaban bien». El temor estuvo muy presente durante aquellos primeros días, ya que la magnitud de la tragedia devastó a la ciudadanía.

Su esposo Jorge Garrido, por su parte, se encontraba en la vivienda e intentó sacar el coche, pero, al ver que el agua no dejaba de subir, decidió escapar. El miedo ha dado paso ahora a la alegría. La familia empieza a crecer.