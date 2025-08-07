La banda que nunca falla a su cita en València

Cuando en 1886 se celebró la primera edición del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia, la Societat Unió Musical de Alberic estuvo allí. Es una relación larga, exigente y muy viva. En aquellos tiempos, también se celebró en el mes de julio y entre pasodobles y marchas militares, la agrupación de la Ribera regresó a casa con un tercer premio y 250 pesetas. Desde entonces, ha seguido volviendo, década tras década. Con más o menos recursos. Con generaciones que iban y venían. Con ilusión, con trabajo y con una clara determinación: estar entre los mejores.

La banda de Alberic volvió a actuar el pasado 20 de julio en el escenario del Palau de la Música. Lo hizo conquistando el segundo premio en la Sección de Honor, que es la máxima categoría, pero, más allá del galardón, lo que ocurrió ese día fue el resultado y a su vez la continuación, de una historia que viene de lejos.

Desde principios del siglo XXI, esta vocación de continuidad se convirtió en un proyecto sólido. La figura de Enrique Alonso, presidente durante más de dos décadas, fue clave para entender la transformación de la banda. “Él tuvo claro que el certamen no era solo un escaparate, sino una herramienta de crecimiento, de mejora continua”, comentan algunos integrantes. De hecho, entre 2004 y 2025, han estado en once grandes citas: Cullera, Vila d’Altea y hasta ocho veces en la Sección de Honor de Valencia, regresando de todas con premio.

Este año el sistema de acceso al certamen cambió. Por primera vez, las bandas de la Sección de Honor fueron seleccionadas por méritos acumulados, no por sorteo. Se valoraron las participaciones en los últimos 25 años y Alberic fue la primera en clasificarse. La que más veces ha estado. No es un dato menor: en una tierra con más de 600 formaciones musicales, el municipio ha convertido la SUMA en pilar fundamental de su cultura.

Ese trabajo es también musical. Desde 2005, la batuta está en manos del maestro Daniel Ferrero Silvaje, quien cumplirá 20 años como director este mes de diciembre. Una longevidad inusual en el ámbito amateur. El de Ontinyent ha aportado estabilidad, exigencia y un estilo propio. “Ha sabido adaptar el nivel a cada reto. Su figura ha sido esencial para consolidar lo que representa lo que somos”, explica Josep Puig, actual presidente.

En esta historia, los nombres propios conviven con una base colectiva que lo ha hecho posible. En este sentido, la participación de Alberic en el certamen este 2025 tenía un peso especial. Enrique Alonso falleció en diciembre de 2024 y por ello, la actuación fue concebida como un homenaje. El pasodoble elegido, ‘Lo Cant del Valencià’, incluía un solo de bombardino que él mismo interpretó en 2005 y la obra libre, ‘Wait of the World’, de Stephen Melillo, fue la misma que defendieron en 2007 cuando debutaron en Sección de Honor gracias, precisamente, a su impulso. Cada nota que sonó fue memoria y cada gesto, un tributo a su legado.

Puig lo apunta con claridad: “Este año ha sido especialmente duro. No solo por la carga emocional, sino por lo que significaba seguir. Pero teníamos claro que, si alguna vez había que estar, era esta”.

Fundada en 1852, la SUMA está a las puertas de cumplir 175 años. Casi dos siglos después de su nacimiento sigue creciendo. Con más de 200 músicos, una escuela de formación consolidada y una estructura sólida, se ha convertido en una agrupación que representa lo mejor del movimiento bandístico valenciano. “Cuando en el futuro alguien repase los nombres que han dado sentido al Certamen de Valencia, tendrá que detenerse en Alberic. No solo por lo que ha logrado, sino por lo que simboliza”, sentencia Josep Puig.