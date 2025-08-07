El Concurs Internacional de Paella de Sueca también rinde homenaje a Puchades

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca se suma a la conmemoración del Any Puchades con un homenaje al mítico futbolista suecano en el centenario de su nacimiento. La 64 ª edición del certamen gastronómico, que se celebrará el próximo 14 de septiembre, ha presentado una emotiva pieza audiovisual titulada "Del camp al món".

El acto de presentación se celebró en un escenario tan simbólico como el campo de Mestalla, donde Puchades desarrolló su carrera futbolística. Asistieron la concejala responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Teresa Ribes; el director del certamen, Tony Landete; miembros de la familia de Puchades; el autor del vídeo, Raúl Júlver; y exjugadores del València CF como Fernando Giner y Vicent Guillot, presidente y presidente de honor de la Associació de Futbolistes del València CF, respectivamente, entre otros asistentes destacados.

El vídeo relata de manera simbólica el camino vital de 'Tonico', desde su infancia hasta convertirse en una leyenda, siempre fiel a su raíz suecana y a su pasión por la paella. Raúl Júlver, su creador, explicó que es una historia de transformación e identidad. Un aspecto especial del audiovisual es que los dos niños que interpretan a 'Tonico' en diferentes etapas, Mario y Bernat Fuster Juan, son familiares de Puchades. Ana Serra, por su parte, interpreta a la madre del futbolista.

La concejala Teresa Ribes explicó que, con 'Del camp al món', han querido mostrar cómo la figura de Antonio Puchades ha proyectado el nombre de Sueca más allá de sus fronteras, no solo como jugador, sino como referente de valores como el esfuerzo, la humildad y el amor por la tierra. Ribes agradeció especialmente el apoyo de la Fundació València CF y la implicación de los familiares del futbolista.

Por otro lado, el director del concurso, Tony Landete, explicó que, además del vídeo principal, se ha realizado una segunda pieza audiovisual más íntima, compuesta por testimonios de amigos y conocidos del futbolista. "Relatan anécdotas entrañables, muchas de ellas vinculadas a su pasión por la paella, y nos ayudan a entender mejor su esencia", destacó Landete. El director también remarcó la vinculación histórica entre el futbolista y el certamen gastronómico: "El concurso no habría tenido la proyección que tiene hoy si no fuera porque Antonio Puchades puso el nombre de Sueca en el mapa".

Con esta acción, el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca no solo rinde homenaje a uno de sus vecinos más ilustres, sino que también reivindica el carácter universal de la gastronomía valenciana: Des del camp (Sueca) al món.