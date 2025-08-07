Consternación en Massalavés por el fallecimiento de José Chovares: «Era un hombre muy conocido»

El pueblo de Massalavés llora la muerte de su vecino José Chovares Ridaura, el hombre de 71 años que se escapó de la residencia de Guadassuar este domingo y que ha sido hallado sin vida este jueves por la mañana en el polígono industrial el Pla de Alzira. «Se hacía querer aquí en Massalavés, era un hombre muy conocido», recuerdan los vecinos.

Antes de jubilarse, trabajó durante años como enterrador en Massalavés, por lo que todas las familias del pueblo habían necesitado sus servicios en algún momento. Fuentes municipales explican que el fallecido, que no tenía hijos y eran sus sobrinos quienes se hacían cargo de él, vivió en esta localidad durante prácticamente toda su vida, hasta que ingresó en la residencia de Guadassuar, de la que se escapó hace tan solo cuatro días. Fuentes consultadas por este diario destacan que no era la primera vez que desaparecía, pero que nunca había pasado tanto tiempo fuera.

Comunicado oficial

La noticia ha causado conmoción en toda la comarca, especialmente en Guadassuar y Massalavés, cuya Policía Local, junto con la Guardia Civil, no ha dejado de buscarle. «En Massalavés nos encontramos profundamente consternados por la trágica pérdida de José. Desde estas líneas, queremos enviar toda la fuerza a familia y amigos. Siempre en nuestro recuerdo. DEP», expresa el ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

Después de cuatro intensos días de búsqueda con drones, helicópteros y perros de rescate, Chovares ha sido encontrado este jueves por la mañana por un helicóptero de la Guardia Civil, sobre las 11:05 horas, a 300 metros del polígono el Pla, entre los términos municipales de Alzira y Guadassuar. «Es extraño porque ya habían peinado numerosas veces esa zona», exponen fuentes municipales. La benemérita ha trasladado su cuerpo para practicarle la autopsia correspondiente en este tipo de casos.