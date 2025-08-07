Cullera lidera la construcción de piscinas privadas con un repunte del 17 % en el último año

El refrán «Quien tiene un amigo tiene un tesoro» podría ser sustituido durante estos meses de verano por «Quien tiene una piscina tiene un tesoro». Las albercas se han convertido a lo largo de estas semanas en el mejor lugar para refrescarse, combatir el calor y afrontar las altas temperaturas, sobre todo si coincide con el período vacacional.

La construcción de albercas privadas en la Ribera no deja de crecer año tras año. La Ribera cuenta actualmente con 18.532 piscinas, es decir, 185 más que en 2024, según los datos recogidos en la Dirección General del Catastro. En otras palabras, cada dos días, se construye una nueva piscina privada en la comarca.

Si se tiene en cuenta el número de habitantes y la cantidad de piscinas, se podría decir que la Ribera dispone de una zona de baño por cada 17 habitantes. Si estas cifras ya resultan llamativas, los datos todavía son más significativos en algunos municipios, donde se reduce el número de albercas por vecino.

¿Se imagina tener una piscina de uso exclusiva para usted y su pareja? Los vecinos y vecinas de Montserrat pueden presumir de ello, ya que es la localidad de la comarca con un mayor número de albercas por habitante. Concretamente, el municipio, que destaca por la gran cantidad de urbanizaciones y chalés construidos, cuenta con un total de 3.192 zonas de baños, es decir, una por cada dos habitantes. Durante los últimos doce meses, se han construido diez nuevas piscinas en esta localidad.

La situación es muy similar en Turís o Montroi, municipios en los que también destaca la gran presencia de zonas residenciales y diseminados. ¿Qué sería de un chalé sin su piscina? En estos casos, y según los últimos datos del Catastro, existe una piscina por cada tres habitantes. En Turís, se registran un total de 2.271 albercas (cinco más que en 2024), mientras que los vecinos de Montroi disponen de 1.241 piscinas (una más que el año anterior).

Los cerca de 1.700 vecinos y vecinas de Alfarb, por su parte, suman 354 albercas (misma cifra que el año pasado), lo que supone una piscina por cada cinco habitantes.

Las piscinas se han convertido en la mejor opción para hacer frente a estos tórridos veranos, por lo que muchos residentes aprovechan cualquier espacio en sus viviendas para construir una zona de baño, aunque sea de dimensiones pequeñas.

Cullera, y a pesar de su cercanía a la costa, es el municipio en el que se ha producido un mayor repunte de construcciones durante el último año. En sólo 365 días, ha crecido un 17 % el número de zonas de baño privadas, ya que muchos de los turistas que alquilan apartamentos en esta ciudad buscan que disponga de una piscina particular para darse un chapuzón tranquilamente. En Cullera se han fabricado 104 piscinas en los últimos doce meses, pasando de 600 en 2024 a 704 en 2025. En otras palabras, cada tres días se ha construido una nueva alberca en esta ciudad turística.

Si se compara la cantidad de piscinas con el número de habitantes, el municipio cuenta con una zona de baño por cada 34, por lo que duplica la media comarcal.

Por su parte, Sueca, la otra ciudad costera de la comarca, cuenta con 433 piscinas. En este caso, la cifra es muy similar a años anteriores, lo que representa una alberca por cada 65 vecinos.

En el caso de Alzira, los vecinos cuentan con 2.307 albercas. La capital de la Ribera Alta dispone de una zona de baño por cada 21 ciudadanos.

Notable crecida

Algemesí es el segundo municipio de la comarca que ha sufrido una mayor crecida en cuanto al número de piscinas construidas en los últimos meses. Como se recoge en el Catastro, esta ciudad dispone actualmente de 197 zonas de baño frente a las 171 del 2024, lo que representa un crecimiento del 15 %. En este caso, hay una alberca por cada 139 vecinos.

En el lado opuesto de la estadística, se encuentra Alcàntera, con sólo siete piscinas, lo que supone una por cada 202 habitantes. Sant Joanet, por su parte, alberga 10 piscinas (una por cada 53), Senyera dispone de 12 (una por cada 94) y Benimuslem tiene 18 (una por cada 37). La construcción de piscinas en Almussafes también es poco significativa, ya que hay una por cada 283 vecinos (32).n