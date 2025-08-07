La escritora Anna M. Blasco transforma la memoria de Benifaió en literatura intimista

Benifaió se convierte en escenario de confidencias familiares, reivindicación feminista y memoria en «El silencio de las palabras», la segunda novela de Anna M. Blasco. La escritora, natal de esta localidad de la Ribera Baixa, recupera la historia de su abuela, Ana María Gómez Gas, muchos años después de su muerte, a partir de todas las tardes que pasaron juntas. La nieta de la protagonista, da a conocer el entramado de toda una familia marcada por las transformaciones del siglo XX, con la vida de Gómez Gas, conocida en en pueblo como «Ana la de Carmelet el carnisser», como hilo conductor.

La novela se inicia y se desarrolla, en gran parte, en Benifaió. «La carnicería de mi bisabuelo Carmelo es donde todo empieza. Muchos vecinos aún la recuerdan, estaba en la plaza junto al ayuntamiento», explica Blasco, que también recuerda cómo su abuela rompió con las expectativas de su familia sobre ella: «Mi abuela trabajaba desde pequeña en la carnicería, pero cuando conoció a mi abuelo, sus padres no quisieron que se casara con él porque decían que era un “señorito”. Ella se enfrentó a sus padres y cuando fue mayor de edad se casó con él», expone.

Una mujer emprendedora

Con esto, comenzó la historia de una mujer que desafió los roles de la época. Gómez Gas y su marido Pepe, conocido en Benifaió como «el Ratolí» por su afición al queso, se mudaron a València para empezar una nueva vida juntos. Allí, entre los barrios del Grau y Russafa, montaron varios negocios: «Abrieron una pensión y, como València era en aquella época la capital de la II República, siempre estaba a rebosar», relata la autora de la novela. Años más tarde, durante la posguerra, tuvieron que volver a Benifaió, donde la protagonista no perdió su carácter emprendedor: «Se dedicó a coser fajas y sostenes; más tarde, cuando ya había ropa interior para vender en tiendas, se dedicó a organizar viajes. Iba con un hombre en un autobús, ella vendía los billetes y viajaban por ahí», apunta Blasco.

La protagonista de «El silencio de las palabras», Ana María Gómez Gas. / Levante-EMV

«El silencio de las palabras» reconoce el peso que el trabajo tenía en la vida de Gómez Gas: «En realidad, era ella la que sacaba adelante las cosas, porque mi abuelo lo tenía todo en la cabeza y vivía en una especie de ensoñación permanente. Pero realmente, quien hacía que todo funcionara era mi abuela, que trabajaba día y noche cuidando la pensión, cocinando, cosiendo, organizando viajes… Tenía un carácter muy fuerte, y era de esas personas que nunca se echan atrás. Y la profesión le venía de dentro, porque yo tenía la imagen de que era muy intransigente, dura, trabajadora… una mujer obsesionada con el trabajo. Pero luego, al conocer más a fondo su vida, comprendí que todo lo que vivió había endurecido su carácter y que era su forma de aceptar una realidad bastante negativa», reflexiona la escritora para Levante-EMV.

El paisaje local

A lo largo de la novela, el lector puede reconocer lugares y situaciones que aún perviven en la memoria colectiva de Benifaió: «La carnicería de mi bisabuelo Carmelo, el pozo que había al lado para abastecer de agua a los vecinos, la torre de época almohade, las verbenas por las fiestas del pueblo...», enumera Blasco.

Anna María Blasco Rovira nacería en Benifaió en 1957, donde escucharía todas estas historias que hoy traslada a los lectores y lectoras de la mano de la Editorial Posidonia, de Grupo Editorial Sargantana. «El tono narrativo es íntimo, reflexivo. Un punto de vista que rescata la importancia de las mujeres en épocas en las que se las ocultaba», explica la escritora, profesora de Historia y Geografía, ya jubilada. Su segunda novela «El silencio de las palabras» obtuvo el premio Torrente Ballester que otorga la Deputación da Coruña en 2023.