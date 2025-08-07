Hallan sin vida al anciano que se escapó de la residencia de Guadassuar tras cuatro días de búsqueda

La Guardia Civil ha hallado sin vida esta mañana a José Chovares Ridaura, el hombre de 71 años que se escapó de la residencia de Guadassuar este domingo. Después de cuatro días de intensa búsqueda con drones, helicópteros y perros de rescate, los agentes han encontrado el cuerpo de Chovares cerca del polígono industrial el Pla de Alzira.

Fuentes consultadas por este diario afirman que ha sido un helicóptero de la Guardia Civil el que ha localizado a Chovares a unos 300 metros del polígono, entre los términos municipales de Guadassuar y Alzira. «Es extraño porque ya habían peinado numerosas veces esa zona», exponen las mismas fuentes.

Durante estos cuatro días, desde la tarde del domingo, tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Massalavés (su pueblo natal), Guadassuar y municipios vecinos, han mantenido activo el rastreo del jubilado tanto mediante batidas con perros de rescate y búsquedas aéreas, como con la revisión de cámaras de seguridad de la zona. «No es la primera vez que desaparece, pero nunca ha estado fuera tantas horas», apuntaban hace unos días fuentes municipales de Guadassuar.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.