El Hospital de la Ribera apuesta por una UCI más humanizada

La Unidad de Cuidados Intensivos de cualquier hospital suele ser un lugar frío, oscuro y poco humanizado. El Hospital Universitario de la Ribera ha decidido cambiar esta imagen que tiene la sociedad y transformarlo en un espacio más cálido y cercano, tanto para los pacientes como para sus familiares.

El hospital ha incorporado nuevas medidas para mejorar la estancia del enfermo y su entorno. Entre las novedades, destaca la ampliación del horario de visitas, que permite al paciente estar acompañado durante toda la tarde. Anteriormente, el hospital autorizaba a los familiares realizar una visita al enfermo durante media hora por la mañana o 30 minutos por la tarde, pero ahora la UCI autoriza la estancia de un familiar, designado por el propio entorno, que puede acompañarle durante toda la tarde. En este sentido, el hospital mantiene el horario habitual de visitas (media hora a las 13:30 h y a las 20:15 h), pero también permite el acompañamiento de un allegado durante toda la tarde.

"El ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos es percibido por el paciente y sus familiares como una experiencia estresante. Una de las principales necesidades de las familias es la proximidad con su ser querido, así como recibir información clara y continuada por parte del personal sanitario”, explica el jefe del Servicio de Medicina Intensiva, Rafael Garcés.

El cuidado de la salud mental y el acompañamiento psicólogico también son fundamentales a la hora de afrontar esta situación, por lo que el hospital ha decidido establecer un equipo de atención psicológica, que presta ayuda tanto al paciente como al familiar. Los encuentros individuales con pacientes y allegados se complementan con encuentros grupales dirigidos a los profesionales sanitarios, con el objetivo de cuidar también su salud emocional.

"Impacto emocional profundo"

"El impacto emocional de un ingreso en cuidados intensivos es profundo, tanto para el paciente como para su entorno más cercano. Nuestro trabajo consiste en ofrecer apoyo, aliviar el sufrimiento emocional y dotar de herramientas a familiares y profesionales para afrontar esta situación tan compleja”, señala la responsable de la consulta psicológica en la UCI, Mónica Portillo.

El hospital, entre las medidas, ha establecido una reducción de uso de sujeciones mecánicas y la mejora del protocolo de sedación para mantener a los pacientes conscientes. El equipo busca ofrecer al enfermo la analgesia y sedación necesarias para controlar el dolor, pero evitan comprometer su consciencia para que pueda comunicarse con profesionales y familiares. Consideran que si el paciente está menos sedado y más acompañado, su pronóstico mejora de forma significativa.

En cuanto a las sujeciones mecánicas, el equipo explica que "atar a un paciente a la cama debe ser una medida excepcional". "La mejora en los protocolos de sedación y el acompañamiento familiar han sido claves para reducir la agitación de nuestros enfermos y evitar el uso de contenciones mecánicas”, añaden.

Estas iniciativas se suman a otras ya establecidas, como el uso de dispositivos electrónicos, el protocolo de movilización precoz, que incluye paseos, y la entrega de una guía informativa a los familiares. Todas estas medidas están lideradas y supervisadas por la Comisión HUMANIZA-UCI, formada por un equipo multidisciplinar, que está integrado por una veintena de profesionales del Servicio de Medicina Intensiva.