¿Cómo llegar al Medusa Festival?

Cullera ya está preparada para convertirse, un verano más, en epicentro de la música electrónica con la celebración del Medusa Festival 2025, uno de los eventos más multitudinarios y esperados del calendario estival en la Comunitat Valenciana. Del 7 al 11 de agosto, miles de personas llegarán desde distintos puntos del país para disfrutar del mejor sonido junto al mar. Y para que la experiencia sea segura, ágil y sin contratiempos, el ayuntamiento, en coordinación con la organización del festival y las fuerzas de seguridad, ha desplegado un amplio dispositivo de movilidad, transporte, aparcamiento y prevención.

Conscientes de las dificultades que puede suponer acceder al recinto sin una adecuada planificación, el Ayuntamiento de Cullera ha reforzado su oferta de estacionamiento público. En total, se han habilitado 1.755 plazas reguladas en los aparcamientos municipales.

Estas zonas permanecerán operativas hasta el 14 de septiembre, permitiendo un acceso ordenado durante todo el evento, así como durante todo el verano. A ellas se suman más de 500 plazas gratuitas adicionales en ubicaciones estratégicas como el Puente de Piedra, el Puente de Hierro, la zona del Prado, el Rincón y junto al IES Llopis Marí. Para mayor comodidad, se recomienda a los asistentes optar por los abonos de estacionamiento, disponibles para quienes deseen asegurar su plaza con antelación.

Transporte público y lanzaderas

Otra de las claves del operativo es el transporte colectivo que se ha preparado desde la organización de este macro evento musical. El Medusa Festival contará con una amplia red de autobuses directos desde ciudades como Valencia, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Vitoria, Logroño o Gandia, que facilitarán la llegada y posterior regreso de los asistentes.

Además, se han puesto en marcha lanzaderas especiales desde localidades cercanas del litoral e interior como El Perelló, Denia, Oliva, Tavernes, Ontinyent, Xàtiva o Alzira, que circularán diariamente con salidas por la tarde y regresos de madrugada.

Según el director del festival, Andreu Piqueras, "esta estrategia busca reducir la saturación del tráfico, minimizar los atascos en los accesos principales y garantizar una llegada fluida al recinto, sin necesidad de utilizar vehículo privado".

Seis novedades para esta edición

Para poder garantizar la comodidad de los asistentes este año se han realizado una serie de novedades que servirán para que los participantes se sientan lo más cómodo posible y molestar lo mínimo a los vecinos. Según el propio Piqueras se ha trabajado mucho en el "incremento de las plazas de aparcamiento público con nuevos puntos gratuitos así como una mayor frecuencia y nuevas rutas de lanzaderas desde poblaciones interiores. Para garantizar ese tránsito más fluido se ha generado una coordinación reforzada con Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil para una vigilancia constante.

Además según Piqueras "se ha trabajado en la ampliación de los horarios de acceso y salida del festival, para escalonar las entradas, así como la habilitación de zonas de descanso controladas en las áreas de transporte, todo ello complementado campañas informativas para la prevención de hurtos y seguridad ciudadana.

Recomendaciones básicas

Para disfrutar plenamente del Medusa Festival, se aconseja por parte de la organización, "llegar con antelación y consultar previamente las opciones de aparcamiento y transporte. Utilizar calzado cómodo, hidratarse frecuentemente y establecer puntos de encuentro con amigos son recomendaciones básicas, pero no menos importantes.Y no olvidar un consejo esencial: vigilar las pertenencias. Como en cualquier evento de gran afluencia, es mejor evitar llevar objetos de valor innecesarios, mantener el móvil y la cartera siempre en lugar seguro, y no perder de vista mochilas o bolsos.