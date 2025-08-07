Llombai inaugura un nuevo espacio polivalente sobre los restos de una iglesia del siglo XIV

Llombai ha estrenado esta semana un nuevo espacio cultural y polivalente ubicado en los bajos del ayuntamiento, en un lugar que siglos atrás formó parte de la antigua iglesia de Sants Joans (en honor a Sant Joan Baptista y Sant Joan Evangelista), construida en 1329 por el obispo Gastó. El proyecto se materializa ocho años después del hallazgo arqueológico, tras una sucesión de contratos fallidos con hasta tres constructoras diferentes.

«Este lugar se proyecta con una finalidad cultural y museística, con la intención de convertirlo en un centro vivo e integrador para el pueblo», exponen desde el consistorio. Será un espacio multifuncional que podrá acoger actividades de las asociaciones locales, exposiciones, presentaciones de libros, conferencias y todo tipo de eventos culturales y sociales.

Hallazgo arqueológico

El proyecto comenzó a gestarse durante la legislatura 2015-2019, cuando se tomó la decisión de reformar lo que había sido un bar para los jubilados, situado en la planta baja del ayuntamiento, según explica a este diario el alcalde de Llombai, Ramón Gómez. En 2017 se iniciaron las primeras obras para habilitar el nuevo espacio, y fue entonces cuando se descubrieron los últimos restos de la iglesia. Sin embargo, el proyecto pasó por las manos de dos empresas diferentes que tuvieron que abandonar el proyecto por distintos motivos, hasta llegar a la que este año completó las obras. «El motivo de la paralización de las obras no fue este hallazgo, sino la situación de las empresas», remarca Gómez.

Durante las primeras fases de la reforma, en el año 2017, se descubrió un muro perteneciente a la antigua iglesia medieval, la cual había sido abandonada en 1545 con la fundación del convento de dominicos de la Santa Creu, y posteriormente convertida en ermita hasta su demolición en 1979 para construir el actual ayuntamiento.

Los trabajos arqueológicos revelaron que se trataba de una iglesia de reconquista, posiblemente edificada sobre una antigua mezquita musulmana. La intervención arqueológica también documentó restos del antiguo cementerio cristiano o «fossar», con enterramientos que datan de los siglos XIII-XIV, según los análisis de radiocarbono.

«Ventana arqueológica»

El nuevo espacio museizado conserva una «ventana arqueológica» que permite observar directamente los restos del muro lateral de la antigua iglesia, así como parte de los contrafuertes originales.