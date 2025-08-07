Las medidas contra la masificación en l’Assut de Antella enfrentan a bañistas y vecinos

Las medidas anunciadas hace unos días para frenar la masificación de l’Assut de Antella han generado un debate entre los vecinos y bañistas. Aunque por el momento no hay ninguna normativa aprobada, desde el Ayuntamiento de Antella y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avisan de que se va a construir un vallado de 250 metros alrededor del paraje. A ello se suma el control de acceso para limitar el aforo, y se plantean posibilidades como el cobro de la entradade cara al próximo verano y la prohibición de acceder con comida cocinada, carpas o vidrios, entre otras.

Los vecinos de Antella ven “con esperanza” estas medidas, pero muchos de ellos todavía dudan de que sea la solución correcta. “Hasta que no esté todo acabado y veamos si se frena la masificación, somos escépticos”, señala con resignación Feli Zaragozá, habitante del pueblo, y añade que “no solo es la suciedad, sino que hay gente que no está civilizada. Si les dices algo, te menosprecian a la primera de cambio”. Durante la semana, los vecinos reconocen que se puede disfrutar de l'Assut con "mucha tranquilidad" pero, a medida que llega el fin de semana, crece la afluencia, sobre todo de bañistas que llegan incluso de lugares tan alejados como Madrid.

Los residentes también creen que se debería denunciar a aquellas personas que ensucien la zona. "Ensucian los de fuera, pero somos nosotros quienes pagamos con nuestros impuestos para que limpien”, critica el vecino Jesús Serrano.

Bañistas se preparan para comer en una zona cercana al rio. / Josep Cortés

Con el reciente anuncio del vallado y de la futura declaración como Paraje Natural Municipal (una figura que permitirá proteger l'Assut), los vecinos poco a poco ven la luz al final del túnel, aunque recuerdan que, además, se trata de un lugar en el que está prohibido el baño.

La opinión es muy distinta entre los bañistas, que recorren centenares de kilómetros para refrescarse en este paraje. Algunos presentes como Viviana Tejada, que llega desde Alicante para pasar el día, considera que “el precio es desorbitado. Ya se pagan 15 euros para poder aparcar, no me parece correcto que se pague más para poder entrar”. Cabe destacar que el ayuntamiento todavía no ha acordado si se cobrará el acceso por persona o si este estará incluido en la tarifa de aparcamiento, como ocurre en parajes cercanos como l’Illa de l’Esgoletja, en Sumacàrcer, donde los bañistas que acceden a pie pagan una tarifa distinta a aquellos que acuden en coche.

Este año y como novedad, el ayuntamiento también ha prohibido aparcar en las calles del municipio durante las semanas con mayor afluencia. Esta situación también ha generado debate entre los bañistas, que optan por aparcar bien en el parking, bien en caminos fuera del pueblo, algo que dificulta el acceso en caso de emergencia, como ya ocurrió hace un mes durante un incendio en Sumacàrcer. El debate se activó aquella semana en la que, además, la alcaldesa y dos concejales de Antella sufrieron un intento de agresión por parte de unos bañistas que se negaban a pagar el aparcamiento.

Ahora bien, no todos los bañistas se oponen a estas posibles restricciones: algunos reconocen que la masificación de l'Assut afecta también a los residentes de Antella. En ese sentido, la vecina Cochin Costa sostiene que "las medidas son correctas". "Son los vecinos quienes pagan la contribución y cuando se llena son ellos los que no pueden acceder a la zona”, lamenta. Algunos de ellos se niegan a acudir a este espacio durante los fines de semana por la gran afluencia de bañistas.