Los turistas revitalizan en agosto el mercadillo ambulante de Cullera

Los turistas y veraneantes que visitan Cullera durante el período estival aprovechan sus vacaciones para disfrutar de la costa, la gastronomía y el patrimonio. La ciudad ofrece una gran variedad de actividades. El tradicional mercadillo ambulante de los jueves también se ha convertido en una cita imprescindible entre los visitantes, que aprovechan la mañana del jueves para recorrer los distintos puestos.

Vecinos y turistas de distintas edades se concentran ante las paradas de ropa, calzado, complementos, cosmética o alimentación, ya sea para comprar o para observar los distintos productos expuestos. «Venimos todos los jueves, es una costumbre que no perdemos en vacaciones», comenta una familia procedentes de Madrid cargada de bolsas.

A pesar de la gran afluencia de turistas procedentes de distintos puntos de España, los vecinos de Cullera tampoco se quieren perder esta cita semanal con el mercadillo. “Forma parte de nuestra rutina. Siempre tenemos alguna cosa que comprar o, como mínimo, pasear y saludar a la gente», afirma Luis Escrivà, vecino del barrio de Sant Antoni de Cullera.

El mercadillo ambulante se ha convertido durante los últimos años, y especialmente durante el mes de agosto, en una cita imprescindible del verano cullerense, donde la mezcla de culturas, acentos y generaciones convierte cada jueves en una muestra viva de la efervescencia turística que vive la ciudad.