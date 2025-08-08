Adelina Navarro se convierte en la concejala de Compromís en Carcaixent tras la renuncia de Enric Casassús

Adelina Navarro será la nueva concejala de Compromís en Carcaixent tras la renuncia de Enric Casassús. Como ya informó este diario, el portavoz de la formación Enric Casassús presentó su dimisión como edil por "circunstancias personales y de salud".

Navarro, licenciada en Documentación por la Universitat Oberta de Catalunya y máster en Biblioteconomía por la CEU San Pablo, es una de las fundadoras del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de València. Además, participa activamente en entidades como Lira i Casino Carcaixentí, Carcaixent m'Agrada o Veu Feminista.

La nueva concejala, que tomará posesión en el próximo pleno, reconoce que "es un honor poder ser concejala". "Soy consciente de la responsabilidad y dedicación que requiere el cargo. Afronto con ilusión esta nueva etapa. Intentaré aportar todo lo qeu pueda, manifestando mi compromiso con los valores que representan el feminismo y el valencianismo político", explica.

Por su parte, la concejala Rosa Nicolau asume las funciones de portavoz de Compromís per Carcaixent, mientras que Laura Ruiz será la portavoz suplente.