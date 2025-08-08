Política
Adelina Navarro se convierte en la concejala de Compromís en Carcaixent tras la renuncia de Enric Casassús
Licenciada en Documentación, tomará posesión el próximo pleno tras la dimisión de Casassús por problemas de salud
Adelina Navarro será la nueva concejala de Compromís en Carcaixent tras la renuncia de Enric Casassús. Como ya informó este diario, el portavoz de la formación Enric Casassús presentó su dimisión como edil por "circunstancias personales y de salud".
Navarro, licenciada en Documentación por la Universitat Oberta de Catalunya y máster en Biblioteconomía por la CEU San Pablo, es una de las fundadoras del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de València. Además, participa activamente en entidades como Lira i Casino Carcaixentí, Carcaixent m'Agrada o Veu Feminista.
La nueva concejala, que tomará posesión en el próximo pleno, reconoce que "es un honor poder ser concejala". "Soy consciente de la responsabilidad y dedicación que requiere el cargo. Afronto con ilusión esta nueva etapa. Intentaré aportar todo lo qeu pueda, manifestando mi compromiso con los valores que representan el feminismo y el valencianismo político", explica.
Por su parte, la concejala Rosa Nicolau asume las funciones de portavoz de Compromís per Carcaixent, mientras que Laura Ruiz será la portavoz suplente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una artista de Albalat afectada por la dana se convierte en la única española que consigue una prestigiosa beca en Nueva York
- El barco transformado en apartamento turístico en la playa de Sueca abre al fin sus puertas
- Hallan sin vida al anciano que se escapó de la residencia de Guadassuar tras cuatro días de búsqueda
- Un altercado entre una treintena de personas provoca el caos en el Raval de Cullera
- Fallece un hombre de 64 años tras sufrir un infarto al volante en la entrada del Perelló
- Las medidas contra la masificación en l’Assut de Antella enfrentan a bañistas y vecinos
- Buscan a un anciano que se ha escapado de la residencia de Guadassuar
- Masificación en l'Assut de Antella: 'Los bañistas descargan camiones llenos de colchones, flotadores y pucheros