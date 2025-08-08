Las administraciones de lotería "hacen el agosto" con el sorteo de Navidad

Aunque la playa está llena, el calor aprieta y las terrazas sirven horchata a destajo, en muchas administraciones de lotería de la Ribera Baixa el ambiente ya huele a Navidad. La venta de décimos del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre arranca fuerte en pleno verano, sobre todo en municipios turísticos como Cullera o en las playas de Sueca, que en tan solo un mes de vacaciones estivales logran vender hasta el 30 % de los números de todo el año.

Si bien las cantidades varían cada temporada, algunas administraciones de la Ribera Baixa afirman que llegan a mover más de 100.000 euros solo en agosto, entre ventas directas, reservas y participaciones. "Hay turistas que cada verano vienen a por su número de la suerte. Para ellos es ya una tradición más de las vacaciones", afirma Carolina Pedrós desde su despacho de la administración Caminas de Cullera. Según los administradores, las ventas pueden haberse incrementado en un 12 %. La dana también juega su papel, pese a la catástrofe: muchos turistas afirman venir a propósito a comprar lotería.

"Un regalo casi obligatorio"

Al igual que llevarse un imán para la nevera o una foto del paseo marítimo, muchos veraneantes aprovechan su paso por la comarca, casi como un ritual, para comprar lotería. Hay quien viene de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha o del interior de la Comunitat Valenciana y busca “ese número que siempre toca” o que al menos da ilusión llevar en la cartera. Para Clarisa Gomila, responsable de la administración de lotería La Moreneta de Cullera, ubicada en el centro de la ciudad, "la presencia importante de turistas, madrileños en especial, hace que las ventas se incrementen de forma notable ya que como bien es sabido la Comunidad de Madrid es la que más invierte en lotería a lo largo del año y llevarse un décimo desde Cullera es como llevarse un souvenir. Si es lotería de Navidad es un regalo casi obligatorio".

Para Gomila "no hay duda que la compra de un décimo de lotería para Navidad y su sorteo especial del 22 de diciembre se ha convertido en los últimos años en un atractivo más de la visita a Cullera. Si un madrileño entra en la administración, no compra solo lotería para él sino también para amigos y familiares, con lo que se llevan cantidades importantes de décimos".

Con muchos años de experiencia en el sector de las administraciones de lotería, Gomila afirma que, "aunque en Benidorm hay proporcionalmente más visitantes, la mayoría de ellos son extranjeros y por el contrario Cullera recibe una importante cantidad de turismo nacional, que son los que en verdad buscan comprar lotería de Navidad".

Grandes reservas

En Sueca, administraciones como la del Niño Jesús de Praga, regentada por los tres hermanos Marí Borrás (María Ángeles, Mari Sales y Eugenio), también notan el tirón. "Se nota mucho que este año hemos estado dando muchos premios, entre ellos recientemente el tercero de la lotería del Sorteo Especial de Verano, y eso hace que clientes no habituales entren a probar suerte, pero además algunos reservan para toda la familia o para el grupo de amigos con el que veranean".

No solo se venden en administraciones oficiales. Bares, peñas, comisiones falleras y asociaciones culturales ya tienen colgados los carteles de “Ya tenemos lotería de Navidad”. En la zona marítima de Cullera, es habitual ver en bares o arrocerías los números que cada año ofrecen a sus clientes más fieles.

No solo en administraciones

“Mi cuñado lleva veinte años comprando la lotería en Cullera. Dice que la del pueblo le da suerte”, comenta Marta López, turista de Guadalajara, mientras hace cola para obtener uno de los ansiados billetes. Otro veraneante, Julián Navarro, añade: “Ahora estamos más tranquilos, con tiempo, sin las prisas de diciembre. Por eso aprovechamos para comprar aquí. Además de que siempre hemos pensado que nos da suerte, evitamos también las colas de última hora”.

Los expertos en consumo coinciden: el verano es un momento perfecto para sembrar ilusión. “Agosto es cuando más desconectamos del trabajo y conectamos con lo emocional. Pensamos en los planes, en las cenas de Navidad, en compartir... Y el décimo simboliza todo eso: esperanza”, señala Carmina Sóller, socióloga de la Universitat de València que veranea desde pequeña en Cullera. Con el mes de agosto apenas iniciado, los loteros no se atreven a vaticinar si estas cifras situadas en un doce por ciento podrían incrementarse ya que son muchos los que dejan la compra de la lotería para última hora de sus vacaciones estivales.