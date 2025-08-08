Alzira flexibiliza la normativa para facilitar la instalación de placas solares en el centro histórico

El Ayuntamiento de Alzira aprobó en el último una modificación del Plan Especial de la Vila al objeto de flexibilizar las normas urbanísticas que rigen en el centro histórico con el objetivo de favorecer la instalación de placas fotovoltaicas, en coherencia con las directrices de Administraciones superiores que abogan por favorecer la implantación de energías renovables.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, explicó que la modificación que el ayuntamiento somete a información pública, al tratarse de una aprobación provisional, “pretende dar respuesta a una necesidad y al reto de encontrar el equilibrio entre la protección del patrimonio cultural y el impuso a la transición energética. Las normas de protección dificultan la instalación de placas solares al exigir requisitos que muchos edificios no pueden cumplir, pero las energías renovables han avanzado mucho y las normativas estatales y autonómicas emplazan a facilitar este tipo de instalaciones”, incide Gomis, mientras advierte que se trata de un problema común a cualquier núcleo histórico y que, en este caso, el ayuntamiento quiere ser flexible, favorecer que la Vila sea atractiva para vivir y que los vecinos puedan instalar placas solares en sus viviendas.

Reducir el impacto visual

La modificación de la ordenanza establece que en los edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC), con carácter general, no se autorizará la instalación de paneles fotovoltaicos, aunque puede haber excepciones que deberá validar la dirección general de Patrimonio Cultural, mientras que en los denominados entornos de protección el criterio más relevante será la afección visual con relación al BIC. La norma regula el sistema de instalación de placas solares al objeto de reducir en lo posible el impacto visual.