Alzira realitza obres de millora en col·legis públics amb una inversió de més de 71.000 euros
Les actuacions inclouen treballs de pintura als centres Ausiàs March, Blasco Ibáñez, Carmen Picó, Garcia Lorca i Lluís Vives
L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Obres i Infraestructures Públiques, ha posat en marxa durant este estiu un conjunt d’actuacions de manteniment i millora als col·legis públics de la ciutat, amb l’objectiu que estiguen en òptimes condicions per a l’inici del pròxim curs escolar.
En concret, s’estan duent a terme treballs de pintura en els següents centres educatius: CEIP Ausiàs March, CEIP Blasco Ibáñez, CEIP Carmen Picó, CEIP Garcia Lorca i CEIP Lluís Vives, amb un pressupost total de 33.163,99 €.
Les actuacions inclouen el rascat de pintura en murs interiors, la reparació de xicotets desperfectes o fissures en paraments interiors enlluïts i el revestiment amb pintura plàstica acrílica en superfícies verticals i horitzontals. Tots estos treballs estaran finalitzats abans de l’entrada de l’alumnat per al nou curs escolar.
Altres centres
A més, es realitzen treballs d’obra menor en el CEIP Lluís Vives i en el CEIP Ausiàs March, amb un pressupost total de 37.837,62 €. Estes actuacions inclouen: la demolició de barandats, revestiments, sanitaris i falsos sostres, execució de nous barandats i obra associada, instal·lació completa de fontaneria i sanejament, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, col·locació de nous revestiments i falsos sostres, subministrament i instal·lació de fusteries, aparells sanitaris i aixetes, col·locació de taulells i desaigües, treballs de pintura i acabats i gestió de residus generats durant l’obra
El regidor d’Obres i Infraestructures Públiques, Vicent de la Concepción ha manifestat que «amb estes actuacions, l’ajuntament reforça el seu compromís amb el manteniment adequat dels espais educatius públics, garantint entorns escolars segurs, accessibles i dignes per a l’alumnat, professorat i personal de servei».
