Extinguen un incendio en la cocina de un bar en Carcaixent

Los propietarios de un bar situado en la calle Passeig de Carcaixent se llevaron ayer un gran susto. Sobre las 22:22 h se declaró un incendio en la cocina del local, que movilizó inmediatamente a los bomberos.

Tras recibir el aviso, tres dotaciones de bomberos de Alzira y Xàtiva, con sargento de Xàtiva, se desplazaron hasta el bar para extinguir las llamas. Sobre las 23:51 h, y tras un largo trabajo, consiguieron apagar el fuego que afectaba a la cocina, pero que no se propagó a otros edificios ni comportó otros daños. No hubo daños personales.