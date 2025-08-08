Extinguen un incendio en la cocina de un bar en Carcaixent

Tres dotaciones de bomberos apagaron el fuego, que no afectó a otros edificios

Un camión de bombero, en una imagen de archivo.

Un camión de bombero, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Los propietarios de un bar situado en la calle Passeig de Carcaixent se llevaron ayer un gran susto. Sobre las 22:22 h se declaró un incendio en la cocina del local, que movilizó inmediatamente a los bomberos.

Tras recibir el aviso, tres dotaciones de bomberos de Alzira y Xàtiva, con sargento de Xàtiva, se desplazaron hasta el bar para extinguir las llamas. Sobre las 23:51 h, y tras un largo trabajo, consiguieron apagar el fuego que afectaba a la cocina, pero que no se propagó a otros edificios ni comportó otros daños. No hubo daños personales.

