Extinguen un incendio en la cocina de un bar en Carcaixent
Tres dotaciones de bomberos apagaron el fuego, que no afectó a otros edificios
Alzira
Los propietarios de un bar situado en la calle Passeig de Carcaixent se llevaron ayer un gran susto. Sobre las 22:22 h se declaró un incendio en la cocina del local, que movilizó inmediatamente a los bomberos.
Tras recibir el aviso, tres dotaciones de bomberos de Alzira y Xàtiva, con sargento de Xàtiva, se desplazaron hasta el bar para extinguir las llamas. Sobre las 23:51 h, y tras un largo trabajo, consiguieron apagar el fuego que afectaba a la cocina, pero que no se propagó a otros edificios ni comportó otros daños. No hubo daños personales.
