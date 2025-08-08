La Guardia Civil detiene a un hombre en Carlet con más de un kilo de cocaína en su vehículo
El conductor intentó huir al percatarse del control contra el tráfico de drogas
La Guardia Civil de Carlet ha detenido al conductor de un vehículo que transportaba más de un kilogramo de cocaína en su interior. El individuo, un hombre de 32 años de nacionalidad española, intentó eludir el control policial pero los agentes lograron bloquear el paso.
Durante un dispositivo operativo de la Guardia Civil de Carlet contra el tráfico de drogas y el consumo de sustancias estupefacientes, un vehículo de color negro intentó eludir el mismo. Los agentes, al darse cuenta de la maniobra realizada, reaccionaron rápidamente, bloqueando el paso al coche que intentaba huir.
Realizaron un registro del interior y hallaron bajo el asiento del copiloto una bolsa de basura, dentro de la cual había un paquete compacto de 1,167 kilogramos. Tras realizar un test de detección de drogas, el conductor dio positivo en cocaína.
El individuo ha sido detenido por un delito de tráfico de drogas y la Guardia Civil ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer la procedencia y el destino de la droga. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una artista de Albalat afectada por la dana se convierte en la única española que consigue una prestigiosa beca en Nueva York
- El barco transformado en apartamento turístico en la playa de Sueca abre al fin sus puertas
- Hallan sin vida al anciano que se escapó de la residencia de Guadassuar tras cuatro días de búsqueda
- Un altercado entre una treintena de personas provoca el caos en el Raval de Cullera
- Fallece un hombre de 64 años tras sufrir un infarto al volante en la entrada del Perelló
- Las medidas contra la masificación en l’Assut de Antella enfrentan a bañistas y vecinos
- Buscan a un anciano que se ha escapado de la residencia de Guadassuar
- Masificación en l'Assut de Antella: 'Los bañistas descargan camiones llenos de colchones, flotadores y pucheros