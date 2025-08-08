La Guardia Civil detiene a un hombre en Carlet con más de un kilo de cocaína en su vehículo

La Guardia Civil de Carlet ha detenido al conductor de un vehículo que transportaba más de un kilogramo de cocaína en su interior. El individuo, un hombre de 32 años de nacionalidad española, intentó eludir el control policial pero los agentes lograron bloquear el paso.

Durante un dispositivo operativo de la Guardia Civil de Carlet contra el tráfico de drogas y el consumo de sustancias estupefacientes, un vehículo de color negro intentó eludir el mismo. Los agentes, al darse cuenta de la maniobra realizada, reaccionaron rápidamente, bloqueando el paso al coche que intentaba huir.

Realizaron un registro del interior y hallaron bajo el asiento del copiloto una bolsa de basura, dentro de la cual había un paquete compacto de 1,167 kilogramos. Tras realizar un test de detección de drogas, el conductor dio positivo en cocaína.

El individuo ha sido detenido por un delito de tráfico de drogas y la Guardia Civil ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer la procedencia y el destino de la droga. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet.