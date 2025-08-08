Los gusanos de seda de Manuel Boix anidan en la Casa del Bou de Albalat de la Ribera

Del 8 al 17 de agosto, la Casa del Bou de Albalat de la Ribera será el escenario de la exposición “Filant la pintura: els cucs de seda en l’obra de Manuel Boix”, una cita cultural que reúne pinturas de gran y pequeño formato, obra gráfica y una pieza inédita: "Autoretrat" (1972). El denominador común es la presencia del gusano de seda, un motivo iconográfico recurrente y muy reconocible en la trayectoria del artista.

El propio escenario de la exposición guarda un vínculo especial con el tema elegido: en la Casa del Bou todavía se conservan las estanterías donde antaño se criaban gusanos de seda, una tradición doméstica muy arraigada en la comarca que Boix convierte en alegoría plástica.

El Ayuntamiento de Albalat de la Ribera ha expresado su “profundo agradecimiento” al artista por su “disponibilidad y generosidad” al acercar a un municipio pequeño una obra de tal magnitud, reafirmando así su compromiso con la cultura y con el pueblo.

Otras exposiciones

Durante las Festes d’Agost, la Casa del Bou acogerá también otras propuestas expositivas. Entre ellas, la muestra de las fotografías presentadas al XIV Concurs de Fotografia Festes d’Agost 2025, así como los trabajos del XXV Concurs de Cartell Festes d’Agost 2025, un certamen que cada año inspira a plasmar los rasgos más característicos de la localidad.

Otra cita será “El ventall. Un emblema de dones i tradició”, una colección que, durante diez años, ha reunido piezas con varillas de maderas nobles y tejidos de seda, algunas heredadas o confeccionadas artesanalmente, que transmiten memoria, identidad y expresión personal.

Finalmente, la programación se completa con la exposición “Sòcrates i el verd del Mediterrani”, de Oreto Cruza, que tras su paso por el ciclo Juliol a la Fresca 2025 regresa a la Casa del Bou. La artista de l’Alcúdia propone en ella un diálogo entre arte y filosofía a través de la luz y los matices del paisaje mediterráneo.

Manuel Boix

Manuel Boix Álvarez (l’Alcúdia, 1942) es uno de los creadores valencianos con mayor proyección internacional. Reconocido en pintura, escultura, obra gráfica e ilustración, fue uno de los introductores del Nou realisme en la Península en los años sesenta y galardonado con el Premi Nacional d’Arts Plàstiques en 1980. Su trabajo es inseparable de la memoria cultural valencianos, desde sus célebres grabados del Tirant lo Blanc y les Germanies, hasta las portadas de toda la discografía de Al Tall o esculturas urbanas como la fuente de la plaça de la Cort d’Albalat de la Ribera (1994).